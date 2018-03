Handball Wochen der Entscheidungen Sekt oder Selters? Für einige Teams aus dem Altkreis wird sich die Zeit bis zum Saisonende recht spannend gestalten.

Können Sachsenmeisterinnen und Pokalsiegerinnen werden: Christin Röthig und die Frauen der HSG Neudorf/Döbeln. © Dietmar Thomas

Die Handballsaison biegt auf die Zielgerade ein. In den meisten Ligen stehen noch fünf Spieltage an und oftmals sind Teams aus der Region bei wichtigen Entscheidungen involviert. Wer wird Sachsenmeister und Leipziger Bezirksmeister der Frauen? Welche Teams steigen aus den Verbandsligen und der Leipziger Bezirksliga der Männer ab. Spannende Fragen, die bis zum 22. April beantwortet werden.

Sachsenliga Männer

In einem Duell zweier Tabellennachbarn treffen die HSG Neudorf/Döbeln (4./14:12) und der LHV Hoyerswerda (5./14:14) aufeinander. Im Hinspiel gab es eine klare Niederlage für die HSG und damit kann das Ziel für diese Begegnung nur Rehabilitation lauten. Beide Teams sind Kandidaten für den vierten Tabellenrang. Für noch weiter nach oben wird es wohl nicht mehr langen. Vor heimischer Kulisse geht die HSG favorisiert ins Spiel. Allerdings muss für einen Erfolg der Neudorf/Döbelner alles wie in den beiden Spielen gegen Aue ganz optimal passen. „Hoyerswerda ist die zweite Mannschaft, gegen die wir in der Hinrunde deutlich verloren haben. Nun soll uns das, was uns mit den Siegen gegen Aue gelungen ist, auch gegen Hoyerswerda gelingen“, kündigte HSG-Trainer Thomas Schneider an.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (1./25:9) empfängt den USV TU Dresden (5./19:15). Das wird trotz des Heimrechts keine leichte Aufgabe. Der Tabellenführer trat in den Rückrundenspielen noch nicht wieder so stabil wie in der Vorrunde auf und hat durch fünf Minuspunkte in den vergangenen sechs Spielen die Konkurrenz weiter im Nacken sitzen. Die TU-Frauen stellen eine spielerisch gut agierende Mannschaft, die ernst genommen werden muss. Im Hinspiel konnte sich die HSG durchsetzen. Für die Wiederholung des eigenen Sieges wird eine konstante und couragierte Leistung auf hohem Niveau nötig sein. „Dresden ist ein sehr gefährlicher Gegner, der zwei, drei individuell starke Spielerinnen hat. Wir müssen 100 Prozent abrufen, um die Punkte in Döbeln zu behalten“, sagte HSG-Coach Daniel Reddiger.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Beim Aufsteiger SSV Stahl Rietschen (5./18:16) kämpft der VfL Waldheim 54 (11./9:25) weiter um dringend benötigte Punkte. Dass der Gastgeber ein ernstzunehmender Kontrahent ist, hat der VfL schon im Hinspiel zu Hause erleben müssen, als die Zschopaustädter nicht über ein Remis hinauskamen. Ein Zähler gegen den Neuling ist bei der gegenwärtigen Situation im Abstiegskampf aber zu wenig. Es muss schon ein Auswärtssieg her, um optimistischer in die nächsten Spiele gehen zu können. Der Gastgeber, der sich derzeit in der besseren Ausgangsposition befindet, wird das aber verhindern wollen. „Wir fahren eventuell mit einer krankheits- und arbeitsbedingt dezimierten Mannschaft nach Rietschen. Da müssen wir sehen, dass wir das Beste rausholen. Ich habe im Training den Auftritt der Vorwoche angesprochen. Mal sehen, ob die Truppe eine Reaktion zeigt“, sagte VfL-Trainer Michael Henoch.

Verbandsliga Männer Staffel West

Die HSG Neudorf/Döbeln II (11./9:25) empfängt den SV Lok Leipzig-Mitte (7./14:20). Für die Muldenstädter kann im Abstiegskampf nur ein Sieg zählen. Gegen den solideren Gast wird das aber sicher nicht einfach. „Wenn die Mannschaft wie vergangene Woche auftritt, können wir vielleicht den Sieg wiederholen. Den brauchen wir auch, um aus dem Tabellenkeller zu kommen“, sagte HSG-Trainer Marc Süße.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Beim SV Rotation Weißenborn (1./27:7) geht der VfL Waldheim 54 (6./16:18) als Außenseiter ins Spiel. Die Einheimischen haben mit einer beeindruckenden Konstanz den Spitzenplatz erreicht und sind damit ihrem Ziel Aufstieg sehr nahe. Die Waldheimerinnen werden auf einen entschlossenen Spielpartner treffen, der beim gegenwärtigen Formstand die besseren Voraussetzungen besitzt und schon das Hinspiel gewann. „Es wird ein sehr schweres Unterfangen. Vom Gegner und vom Personal. So gilt es für uns vor allem, sich gut aus der Affäre zu ziehen“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Der VfL Waldheim 54 II (10./14:22) hat Aufsteiger BSC Victoria Naunhof (8./16:22) zu Gast. Die Zschopaustädter benötigen Punkte und in heimischer Halle gehen sie auch nicht chancenlos ins Spiel. Die Gäste werden aber ihre Möglichkeiten gegen die doch personell gebeutelten und damit auch verunsicherten Gastgeber suchen. Im Hinspiel setzte sich der VfL in Naunhof knapp durch. Damals war die Gesamtsituation beim amtierenden Bezirksmeister aber wesentlich besser als derzeit. Beim HSV Mölkau (9./15:21) nimmt der SV Leisnig 90 (11./10:26) einen neuen Anlauf, auswärts endlich mal wieder zu punkten. Gelingt das nicht, rückt der Abstieg in die Bezirksklasse immer näher. Bei den Leipzigern wird das aber sehr schwierig, denn sie sind ebenfalls noch in Abstiegsgefahr und werden alles versuchen, diese abzustellen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./14:4) gastiert beim Bornaer HV 09 (8./0:16). Der Tabellenführer geht als klarer Favorit in diese Partie. Um die Chance auf den Titel zu erhalten, muss beim Tabellenletzten gewonnen werden. In Normalform wird das auch gelingen.

Bezirksklasse Chemnitz Frauen

Die HSG Muldental (2./18:8) trifft in eigener Halle auf den HV Oederan (6./11:13). Im Erzgebirge musste die HSG eine 17:20-Niederlage hinnehmen. Damit ist auch klar, dass der HV spielerisch in der Lage ist, der HSG Probleme zu bereiten. Das Ziel der Muldentalerinnen wird sein, dieses Mal selbst zu gewinnen. Und das ist realistisch.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Im Lokalderby treffen die HSG Muldental (4./8:10) und der SV Leisnig 90 II (7./2:14) aufeinander. Die Muldentaler gehen als klarer Favorit in diese Begegnung. Die spielerischen Vorteile liegen doch eher beim Gastgeber und das wird auch den Ausschlag zugunsten der HSG geben. Ein anderes Ergebnis wäre eine Überraschung.

