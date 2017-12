Woche der offenen Unternehmen

Landkreis. Die sachsenweite Initiative „Schau rein!“ – Woche der offenen Unternehmen bietet vom 12. bis 17. März 2018 Schülerinnen und Schülern ab der 7. Klasse die Möglichkeit, Einblicke in den Arbeitsalltag von über 90 Unternehmen und Institutionen aus dem Landkreis Meißen zu gewinnen und sich frühzeitig über Ausbildungs- und Studienangebote sowie berufliche Perspektiven in der Region zu informieren. Vielfältige Angebote wie Unternehmensbesichtigungen, Maschinenvorführungen oder die Herstellung kleiner Werkstücke geben die Gelegenheit, herauszufinden, welche Arbeitsabläufe und Tätigkeiten im Wunschberuf warten und ob diese den eigenen Interessen und Stärken entsprechen. Geschäftsführer, Mitarbeiter und Auszubildende geben dabei gern Auskunft über Anforderungen und Voraussetzungen für den jeweiligen Beruf.

In der zweiten Januarwoche werden Schau-rein“-Broschüren an die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 verteilt, in denen sie die Angebote im Landkreis Meißen und zahlreiche zusätzliche Informationen rund um die „Schau-rein!“-Woche finden.

Anmeldung ab 2. Januar unter www.schaurein-

sachsen.de

zur Startseite