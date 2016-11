Woba-Gründung im März

Dresden kann endlich die Gründung einer neuen kommunalen Wohnungsgesellschaft in Angriff nehmen. Die sächsische Staatsregierung hat am Dienstag beschlossen, in den nächsten Jahren bis zu 3 500 Sozialwohnungen im Freistaat mit 140 Millionen Euro zu fördern. „Darauf haben wir lange gewartet“, sagt Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke). „Ohne die Förderung würde es uns nicht gelingen, den vorhandenen und absehbaren Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken.“ Parallel zur Entscheidung der Landesregierung ist die Vorlage zur Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG bestätigt worden. Der Stadtrat wird voraussichtlich am 2. März über die Gründung entscheiden. (SZ/sr)

