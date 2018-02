Wo Zebrastreifen entstehen könnten Noch in diesem Jahr sollen in der Stadt 20 neue Fußgängerüberwege entstehen. Wir suchen Ihre Vorschläge.

In Dresden sollen neue Zebrastreifen entstehen. © Symbolfoto: Hübschmann

Dresden. Noch in diesem Jahr sollen in der Stadt 20 neue Fußgängerüberwege mit Zebrastreifen entstehen. Das geht aus einem interfraktionellen Antrag von SPD, Linken und Grünen hervor, über den wir bereits berichteten. Die Parteien haben auch Vorschläge, wo die Straßenquerungen aus ihrer Sicht sinnvoll wären - die entsprechende Liste finden Sie in diesem pdf-Dokument.

Wir suchen weitere Vorschläge unserer Leser. Dabei sollten aber folgende Regeln beachtet werden. Zebrastreifen sind nicht auf Straßen erlaubt, auf denen mehr als 50 km/h gefahren werden darf oder die über mehr als einen Fahrstreifen pro Richtung verfügen. Zudem müssen auf beiden Straßenseiten Fußwege vorhanden sein. Außerdem dürfen Zebrastreifen nicht über Straßen führen, auf denen Straßenbahnen keinen eigenen Gleiskörper haben.

Wenn Sie Ideen haben, tragen Sie diese einfach in das Kommentarfeld unter diesem Artikel ein oder senden Sie uns eine E-Mail an sz.dresden@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite

Artikelempfehlung Wo Zebrastreifen entstehen könnten Dresden. Noch in diesem Jahr sollen in der Stadt 20 neue Fußgängerüberwege mit Zebrastreifen entstehen. Das geht aus einem interfraktionellen Antrag von SPD, Linken und Grünen hervor, über den wir bereits berichteten. Die Parteien haben auch Vorschläge, wo die Straßenquerungen aus ihrer Sicht sinnvoll wären - die entsprechende Liste finden Sie in diesem pdf-Dokument. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wo-zebrastreifen-entstehen-koennten-3875330.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: