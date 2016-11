Wo zahlt der Kreis, wo gibt die Stadt nach Monatelang verhandelten OB Deinege und Landrat Lange. Jetzt steht die Lösung. Es ist ein Geben und Nehmen.

Görlitz. Lange Zeit drang nichts heraus von den vertraulich geführten Verhandlungen zwischen Stadt und Landkreis Görlitz. Sie sollten klären, wofür wer zuständig ist und wer dafür zahlt. Zwar war das schon einmal 2008 versucht worden, als der neue Kreis gebildet wurde. Doch gelang es damals nur unvollständig. Nun haben Stadt und Landkreis eine Einigung erzielt. Kreistag und Stadtrat müssen ihr noch zustimmen. Die SZ sagt, wo sich die Stadt durchgesetzt hat und wo der Kreis.

Denkmalbehörde: Sie bleibt bei der Stadt; der Kreis zahlt einen Zuschuss

Theoretisch hätte die Stadt die Denkmalbehörde und die Bauaufsicht an den Kreis abgeben können. Der hätte die Aufgaben und das Personal übernehmen müssen, denn es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Kreises. Doch hatte die Stadt von Anfang an ein großes Interesse, dass mindestens die Denkmalbehörde städtisch bleibt. Auch hatten sich verschiedene Interessengruppen in der Stadt dafür stark gemacht. Und nun kommt es auch so. Die Aufgaben der Bauaufsicht und Denkmalbehörde bleiben weiter bei der Stadt Görlitz. Als Ausgleich zahlt der Landkreis für die Aufgabe Denkmalschutzbehörde, wie Kreis-Beigeordneter Thomas Gampe bestätigt, einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 275 000 Euro. Unklar ist noch, was das für die Größe der beiden Behörden bedeutet. Aus Görlitzer Stadtratskreisen wurde bekannt, dass die Stadt künftig mit vier statt bislang fünf Stellen in der Denkmalschutzbehörde plant. Da Behördenchef Peter Mitsching Anfang April in den Ruhestand geht, könnte seine Stelle wegfallen. Ein anderer bisheriger Mitarbeiter müsste dann die Leitung der Behörde übernehmen. Die Stellenzahl im Bauaufsichtsamt soll hingegen halbiert werden. Das wollte die Stadt am Dienstag nicht bestätigen.

Musikschule/Volkshochschule: Kreis zahlt weiter – aber weniger als bislang

Wie Kreis-Beigeordneter Thomas Gampe der SZ bestätigte, wird sich der Landkreis Görlitz in den kommenden zehn Jahren mit jährlich 125 000 Euro am Betrieb der städtischen Musikschule beteiligen, weitere 60 000 Euro zahlt er im Jahr für die städtische Volkshochschule. Bislang überwies der Kreis 200 000 Euro an die Musikschule und 100 000 Euro an die Volkshochschule, im Sparprogramm des Kreises vom Frühsommer dieses Jahres waren beide Zuschüsse auf Null gesetzt worden. Nun haben sich beide Seiten auf eine Fortsetzung der finanziellen Unterstützung des Kreises geeinigt, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Damit hat die Stadt zwar Planungssicherheit, müsste aber ihre Zuschüsse an die beiden Einrichtungen erhöhen, wenn nicht aus anderen Quellen zusätzliche Einnahmen kommen.

Kita-Beiträge: Stadt wird niedrige Geschwisterbeiträge erhöhen

Im Gegenzug zu dem Zuschuss für die Denkmalschutzbehörde, so erklärte Thomas Gampe, „erwartet der Landkreis die Angleichung der Regelung zur Geschwisterermäßigung an das übrige Kreisgebiet“. Seit 2011 gewährt die Stadt für Geschwister einen höheren Abschlag von den Kita-Beiträgen als alle anderen Kommunen im Landkreis. Eine Regelung auf Kosten des Kreises: Denn die Differenz zwischen ermäßigtem und vollem Beitrag kommt aus der Kreiskasse. Seit 2011 schwelt der Streit darüber zwischen Kreis und Stadt. Auch bei den anderen Städten und Gemeinden im Landkreis stieß das Verhalten der Stadt Görlitz auf erheblichen Widerstand.

Wie geht es jetzt weiter? Oberbürgermeister Siegfried Deinege hat hinter verschlossenen Türen den Verwaltungsausschuss am 23. November über die Eckpunkte der Einigung mit dem Kreis informiert. Der Kreistag wird am 14. Dezember entscheiden, danach die Stadt.

