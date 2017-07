Wo Wolken bunten Regen bringen Ein internationaler Jugendworkshop in Nebelschütz vereinte junge Sorben, Deutsche und Tschechen.

Rege Fantasie weckte der Jugendworkshop in Nebelschütz. Paul Delenk und Lea Schäfrig aus Nebelschütz sowie Pascal Maiwald aus Kleinwelka gehörten zur Gruppe „Gestalten mit Graffiti“. Sie verschönerten den Toilettenwagen des Piskowitzer Sportvereins. Insgesamt 23 sorbische, deutsche und tschechische Jugendliche nahmen an der Jugendbegegnung teil. Zum Programm gehörten auch ein Ausflug nach Dresden und der Grillabend mit dem Nebelschützer Jugendklub. © Andreas Kirschke

Freude leuchtet in ihren Augen. Alexandra Horáková, Radek Nìmec und Natálie Hanzálková aus Liberec sind begeistert. „Ein sehr schönes Dorf – mit viel Natur, Kindergarten, Kirche“, sagen die drei jungen Tschechen über Nebelschütz. „Wir lernen hier andere Jugendliche kennen. Vor allem der Jugendklub gefällt uns.“ Mit Englisch, mit Tschechisch und mit Händen und Füßen verständigen sie sich mit den anderen. Die drei Liberecer gehören zu den 23 Teilnehmern des sechsten Internationalen Jugendwork-shops in Nebelschütz. Dank Mitteln der Gemeinde und dank Förderung durch die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa ist er möglich geworden. Projektleiterin Claudia Kilank aus Crostwitz musste unverhofft reagieren. Denn kurzfristig sagten die angemeldeten Gruppen aus den Nebelschützer Partnergemeinden Namys³ow (Polen) und Ladánybené (Ungarn) ab. „Aus organisatorischen Gründen konnten sie nicht kommen“, sagt die Projektleiterin. Erfreulich: Stattdessen sind mehr heimische sorbische und deutsche Jugendliche aus Nebelschütz und Umland dabei. Mancher entschloss sich noch ganz spontan dafür. In drei Gruppen werkeln die Jugendlichen.

Alexandra Horáková, Radek Nìmec und Natálie Hanzálková gestalten mit anderen die Prellwand am Sportplatz Wendischbaselitz. Diese zeigt einige Sportmotive. „Das Problem ist die wechselhafte Witterung“, sagt Malerin Kerstin Roscher aus Bautzen, Betreuerin des Workshops Malen. „Wir haben jetzt ein Motiv entwickelt, das wetterfest umsetzbar ist. Es zeigt Menschen in Bewegung.“ Die Nachwuchsfußballer der SG Nebelschütz, die regelmäßig auf dem Platz trainieren, brachten zuvor Ideen ein. Diese flossen in die Gestaltung der Prellwand mit ein. Alexandra, Radek und Natálie setzten die Ideen mit Gerdi Groß aus Frankenthal, Kim Greißbach aus Bischofswerda und Marie Reineker aus Commerau bei Königswartha zusammen um. „Die Verständigung zwischen den Jugendlichen klappt immer besser“, freut sich Projektleiterin Claudia Kilank. „Da entsteht richtig gute Gemeinschaft.“ Das finden auch Pascal Maiwald aus Kleinwelka sowie Lea Schäfrig und Paul Delenk aus Nebelschütz. Mit anderen zusammen gestalten sie im Workshop Graffiti unter Leitung von Jadwiga Delenk und Betreuer Pauli den Toilettenwagen des Piskowitzer Sportvereins.

Anerkennung für junge Leute

Zunächst tüftelten sie Montagmorgen Ideen aus. Erstaunliche Kreativität kam zustande. Sie reichte von Motiven mit Wolken, aus denen sich bunter Regen ergießt, über Motive mit Schmetterlingen bis hin zu typischen Piskowitzer Motiven wie Vereinshaus, Wappen der Feuerwehr und Jesusfigur. „Je nach Anspruch und Umsetzbarkeit haben wir die Motive ausgewählt“, sagt Betreuer Pauli. „Farben und Farbmenge sind ja begrenzt.“ Zügig soll der Wagen fertig gestaltet sein. Schließlich soll er schon zum Schmeckwitzer Dorffest vermietet sein.

Betreuer Pauli findet die Idee des Internationalen Jugendworkshops in Nebelschütz klasse. „Es ist gut, dass Fördermittel der Euroregion Neisse gerade in solche kleinen Projekte der Begegnung fließen, und nicht nur in große institutionelle Projekte“, meint er. „Das ist auch Anerkennung für die Jugendlichen.“ So ein Projekt stiftet Identität. Es weckt Freude an der Gemeinschaft. Es löst Fantasie und Initiative aus. „So ein Workshop ist auch ein Rückzugsort“, findet Pascal. „Du kannst dich erholen und Ferien genießen. Du lernst andere Jugendliche kennen. Du kannst in den Jugendklub kommen und dort Tischfußball, Tischtennis und Dart spielen. Oder einfach nur Musik hören, fernsehen und reden.“

Eine Sonne aus Lindenholz

Lea und Paul sehen sich als (Nebelschützer) Gastgeber mit in der Verantwortung. Wer im Dorf lebt, so meinen sie, der kann sich auch für das Dorf engagieren. Der Workshop bringt Ergebnisse. Die Jugendlichen freuen sich über das Geschaffene. „Hier entsteht richtig gute Gemeinschaft“, meint Martin Rietschel. Der 23-jährige Nebelschützer leitet den Jugendklub im Ort. Beim Workshop Graffiti wirkt er tatkräftig mit. Ihn interessieren vor allem die Farbvarianten, die Gestaltungsmöglichkeiten, die Arbeitsschritte und vieles mehr. Fein sorgfältig sprüht er die Piskowitzer Jesusfigur auf den Wagen. Mit Robinien- und Linden-Holz wiederum arbeitet der Workshop mit Jürgen Spottke aus Wilthen. Dieser gestaltete bereits 2015 mit Jugendlichen den Spielplatz. Jetzt knüpft er daran an. Ein Holzgestell aus Robinie entsteht. Daran befestigt werden eine Schaukel für kleine Kinder und eine Schaukel für größere Kinder. Am höchsten Stamm des Gerüstes wird ein Sonnenmotiv aus Lindenholz befestigt. „Gerade Robinienholz ist noch fester als Eiche. Es gibt optisch viel her. Geschwungene Formen und Krümmungen kommen gut zur Geltung“, meint Holzgestalter Jürgen Spottke. „Das ist schönes, lebendiges Holz.“ Schüler Veit Scherwinski geht ihm fleißig zur Hand. Er schleift und montiert zum Beispiel die Sonnenstrahlen. Niklas Kuring und Tadej Scholze aus Panschwitz-Kuckau streichen das Gerüst der Schaukel. Auch ihnen bereitet der Workshop Freude.

Ähnlich geht es Rentner Benno Ssuschke aus Räckelwitz. Schon 2015, beim vorigen Jugendworkshop in Nebelschütz, unterstützte er Jürgen Spottke und die Jugendlichen beim Gestalten des Spielplatzes tatkräftig. „Prima, dass die Jugendlichen so mitziehen“, freut sich der 66-Jährige. Auch in dieser Gruppe bleibt ein konkretes Ergebnis. Es bleiben erste Kontakte. Mag sein, dass eines Tages Freundschaften daraus entstehen. Mag sein, dass weitere Kreativität entsteht. Claudia Kilank würde das sehr begrüßen: „Ich freue mich, wenn die Jugendlichen zum nächsten Internationalen Jugendworkshop wiederkommen.“

