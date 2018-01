Wo wird besonders gerast? Die SZ erstellt eine „Raserkarte“, um Problemstellen im Raum Riesa zu finden. Helfen Sie uns.

Blitzer, wie hier an der Pausitzer Straße, erregen oft die Gemüter. © Sebastian Schultz

Riesa. Autofahrer, die an Schulen und Kitas vorbeirasen, die Tempo-30-Zonen missachten und keine Rücksicht auf Radfahrer, Fußgänger und andere Autofahrer nehmen – kaum ein Thema scheint die SZ-Leser mehr zu bewegen. Aber wo wird im Altkreis besonders gerast? An welchen Stellen können sich Ihre Mitmenschen nicht zurückhalten? Wo fällt es Ihnen selbst schwer? Und was müsste sich ändern, damit sich die Situation verbessert? Mit Ihrer Hilfe erstellen wir eine Karte, in der die kritischsten Stellen verzeichnet sind. (SZ)

Die Karte finden Sie im Internet unter www.szlink.de/raserinriesa. Wenn Sie uns brisante Stellen melden wollen, schreiben Sie den Ort mit einer Begründung oder Beobachtung per E-Mail an sz.riesa@ddv-mediengruppe.de oder schicken Sie uns bis Freitag, 19. Januar, einen Brief an: Lokalredaktion Riesa, Hauptstraße 56, 01587 Riesa.

zur Startseite