Wo wieder an den Straßen gebaut wird In den nächsten Wochen und Monaten beginnen mehrere Vorhaben. Auch an der Grimmaischen Straße sind Restarbeiten nötig.

Kaum ist die B 175 in Döbeln West fertiggestellt, wird schon wieder gebaut. Wie angekündigt, lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Kreisverkehr am Hauptbahnhof die bereits zerfahrenen Rasengittersteine durch solideres Pflaster ersetzen. Der Verkehr wird mit Ampeln geregelt. Fast hätte die Straße sogar über Wochen ganz gesperrt werden müssen, wie Bauamtsleiter Erik Brendler von der Stadtverwaltung Döbeln sagte. Stadträtin Alexandra Wolf von den Linken hatte in der Sitzung des Stadtrates angefragt, weil darüber Gerüchte bei den Anwohnern kursierten. Brendler bestätigte, dass das Lasuv tatsächlich Ambitionen hatte, die Grimmaische Straße am Eisenbahnviadukt dicht zu machen. „Wir haben uns dagegen ausgesprochen.“

Das Problem ist der Fußweg, der unter der Eisenbahnüberführung noch immer nicht gepflastert ist. An einer Stelle in Richtung Hotel Weißer Taube wird er durch eine steinerne Böschung am Bahndamm deutlich eingeengt. Nach den ursprünglichen Plänen sollte der Fußweg verbreitert werden, dafür müsste aber eine Bohrpfahlwand gebaut werden, die den Bahndamm abfängt. „Für das Bohrgerät müsste auf der Straße ein Plateau aufgeschüttet werden, Dafür wäre eine Vollsperrung notwendig“, erklärte Brendler. Aus Sicht der Stadtverwaltung ist es aber nicht schlimm, wenn der Fußweg an einer Stelle nur einen Meter breit ist. „Es ist ein überschaubarer Abschnitt und dort gibt es nicht so große Schülerströme wie auf anderen Straßen“, sagte Brendler. Langfristig plant die Bahn, eine neue Brücke zu bauen. Dann würden die sogenannten Flügelmauern ohnehin erneuert.

Um den Fußweg unter der Brücke zu erneuern, reicht es, einige Randsteine abzusägen, die durch die Tieferlegung der Straße zum Vorschein gekommen sind. Diese Arbeiten ließen sich auch unter einer halbseitigen Sperrung erledigen, so Brendler.

Eine Vollsperrung wird es in nächster Zeit auf der Rosa-Luxemburg-Straße geben. Zwischen Bahnhofstraße und Muldenbrücke soll ein neuer Abwasserkanal verlegt werden. Die Stadt ist an dem Vorhaben beteiligt und will in diesem Zuge die Fahrbahn der Straße erneuern. Der Baubeginn sei jetzt aber erst für das Frühjahr geplant, sagte Brendler. Ab März soll dann die Straße voll gesperrt werden. „Es wäre falsch, mit den Arbeiten schon im Oktober zu beginnen. Der Kanalbau wird vielleicht noch fertig und dann schlummert die Baustelle über den Winter“, sagte Brendler. Das VW-Autohaus und die Stadtwerke müssten aber erreichbar bleiben.

Der Stadtrat hatte am Donnerstag die Finanzierung des Bauvorhabens bestätigt. Die Stadt bekommt dafür Straßenbau-Fördermittel vom Freistaat. Mit Eigenmitteln stehen reichlich 300 000 Euro zur Verfügung. Damit sollen auch noch vier weitere Straßenbauvorhaben realisiert werden. Im Ortsteil Großsteinbach bekommt die Parkstraße eine Asphaltdecke. Außerdem sind die Sanierung der Waldheimer Straße in Döbeln zwischen Bärental und Friedrichstraße und die Erneuerung von zwei Spuren am Busbahnhof geplant. Eine Anliegerstraße zwischen den Ortsteilen Geleitshäuser und Markritz wird auf über 500 Meter Länge asphaltiert.

zur Startseite