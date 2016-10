Wo werden sich diesmal die Türchen öffnen? Die evangelische Kirchgemeinde bereitet derzeit den lebendigen Adventskalender vor. Mitmacher werden noch gesucht.

Auch in diesem Jahr gehört Almut Baumann zu den Organisatoren des lebendigen Adventskalenders. © Matthias Schumann

Das Öffnen von Türchen gehört zur Adventszeit wie der Adventskranz, Pulsnitzer Pfefferkuchen oder das Advents-Spectaculum. An jedem Tag vor Weihnachten ist man gespannt, was einen hinter der Tür erwartet. Man freut sich über ein gutes Stück Schokolade, Playmobil oder ein weihnachtliches Zitat. Im Großen wie im Kleinen …

Bereits zum dritten Mal wollen die Organisatoren und Veranstalter des lebendigen Adventskalenders in der Lessingstadt deshalb auch wieder echte Türen und Tore öffnen. Jeden Tag um 18 Uhr, beginnend am 1. Dezember, laden die Mitgestalter zu sich nach Hause, in den Garten, unter den Carport oder ganz einfach in den Hof ein. Man will sich und andere daran erinnern, dass es in der Weihnachtszeit um viel mehr geht als Konsum und Stress. Stattdessen möchte man gemeinsam innehalten und einander begegnen. Wo Menschen eingeladen sind, sich willkommen fühlen und sich Türen öffnen, können sich auch Herzen öffnen. Die einladenden Mitmacher gestalten ein buntes Programm aus Weihnachtsliedern, Musik, Gedichten und Geschichten. Bei Weihnachtsgebäck und Getränken gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu genießen. Jedem, der ein Türchen gestaltet, ist es freigestellt, was für ein Programm er oder sie vorbereitet. Und jeder ist eingeladen, mitzuwirken und teilzunehmen. Gleichzeitig ist es allen selbst überlassen, wie weit er oder sie sich öffnet.

Offen für alle

Der lebendige Adventskalender in Kamenz lebt von Menschen, die bereit sind, ihre Türen für einen Abend zu öffnen. Noch werden derzeit Mitmacher gesucht. Wer sich vorstellen kann, dabei zu sein, ein Fenster oder das Tor weihnachtlich mit einer Adventskalendernummer zu gestalten und Gäste willkommen zu heißen, der sollte sich in der nächsten Zeit bei Organisatorin Almut Baumann melden. Diese nimmt auch gern Wunschtermine entgegen und beantwortet Fragen. Der lebendige Adventskalender wird von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde initiiert, steht aber allen Konfessionen und Konfessionslosen gleichermaßen offen. Wie beim herkömmlichen Adventskalender bleibt es auch bei der lebendigen Version immer eine Überraschung, was sich hinter der Tür verbirgt. Man freut sich schon sehr, mit den Gästen hinter die Türen des Kamenzer Adventskalenders zu schauen.

Infos: Almut Baumann:Telefon: 03578 784747

