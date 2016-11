Wo Weißwasser moderner ist als Frankfurt am Main Nach dem Umbau öffnet am Donnerstag die neue Fielmann-Filiale. Kunden sollen weniger warten müssen.

Bei Fielmann in Weißwasseraner haben Kunden die Auswahl zwischen 2 000 Gestellen. Regionalleiter Sebastian Acke, Niederlassungsleiter Uwe Dimke und Mitarbeiterin Katrin Koch (von links) begrüßen diese ab heute wieder in der umgebauten Filiale in der Muskauer Straße. © Daniel Schäfer

Weißwasser. Zwei Monate lang war die Fielmann-Filiale in der Muskauer Straße in Weißwasser eine Baustelle. Ab diesem Donnerstag ist sie wieder für die Kunden geöffnet. Und diese erwartet, laut Fielmann-Pressesprecher Tobias Plöger, Deutschlands modernste Filiale. In der kommenden Woche werde dann unter anderem eine Filiale in Frankfurt am Main nachziehen. Diese Modernität hat sich der Branchenriese Einiges kosten lassen. Das Ziel dahinter ist klar: Der Konzern will seine Marktposition in der Region weiter festigen und ausbauen sowie die Wartezeiten der Kunden in der Filiale reduzieren. Perspektivisch ist dabei sogar eine Aufstockung des derzeitigen Personals in Weißwasser denkbar.

Etwa 300 000 Euro seien in den Umbau der Filiale geflossen, erklärt Tobias Plöger. So ist das Geschäft komplett entkernt und von Grund auf neu gebaut worden. Das Design sei neu, die Räume anders aufgeteilt und heller sowie der gesamte Laden barrierefrei, erklärt Niederlassungsleiter Uwe Dimke im Gespräch mit der SZ. „Man fühlt sich jetzt wohler“, sagt er. Und technisch sei Weißwasser nun auf dem neuesten Stand. Denn wie in jeder Niederlassung des Optikers werden auch in Weißwasser Gläser und Fassungen direkt vor Ort angepasst und nicht erst eingeschickt. Jeder Mitarbeiter habe deshalb das handwerkliche Grundgerüst für den Beruf erlernt, erklärt Uwe Dimke.

Das ist für Tobias Plöger auch eines der Erfolgsrezepte des Unternehmens. Und Erfolg hat Fielmann auch in Weißwasser, wo es die Filiale an der Muskauer Straße seit 1997 gibt. So rechnet der Pressesprecher vor, dass das Einzugsgebiet der Weißwasseraner Filiale rund 70 000 Menschen umfasse, von denen etwa die Hälfte eine Brille trägt. Da sich Brillenträger durchschnittlich alle vier Jahre eine neue Brille anschaffen, seien das in der Region 9 000 Brillenkäufe im Jahr. Mit mehr als 6 000 verkauften Brillen pro Jahr habe die hiesige Filiale daran einen Marktanteil von 70 Prozent. Die große Nachfrage ist laut Uwe Dimke auch der Hauptgrund für den Umbau des Ladens. „Es war zuletzt so voll, dass wir aktiv werden mussten“, sagt er.

Um die daraus entstandenen Wartezeiten für die Kunden zu verringern, gibt es nun fünf statt der bisherigen drei Tische zur Beratung beziehungsweise zum Verkauf. An der Mitarbeiterzahl ändert sich zunächst jedoch nichts. So besteht das Team auch weiterhin aus zwölf Mitarbeitern, darunter drei Auszubildenden. Je nachdem, wie der Verkauf in der umgebauten Filiale anlaufe, werde man sehen, ob das Personal aufgestockt wird, sagt Sebastian Acke, der als Regionalleiter Brandenburg bei Fielmann für Weißwasser verantwortlich ist. Firmenintern gebe es eine große Nachfrage für Stellen in Weißwasser, also Menschen, die gern in der Stadt arbeiten würden. Es sei außerdem geplant, auch weiterhin jedes Jahr einen Auszubildenden einzustellen. Natürlich immer vorausgesetzt, es findet sich ein geeigneter Bewerber. Nachdem das in den letzten Jahren schwierig gewesen sei, gehe der Trend nun aber wieder leicht aufwärts, erklärt Sebastian Acke.

Neben dem demografischen Wandel, durch den immer mehr ältere Menschen in der Region leben, die oft aus Altersgründen eine Brille brauchen, hat die gestiegene Nachfrage aber auch einen modischen Grund. So gebe es auch in Weißwasser Kunden, die sich eine Brille mit Gläsern ohne Stärke – umgangssprachlich auch Fensterglas genannt – kaufen, erzählt Uwe Dimke. Die Brille ist damit schlicht ein Accessoire statt einer Sehhilfe. Bei einer Straßenumfrage in Leipzig, wie sie auch für die Fernsehwerbung des Unternehmens verwendet wird, habe eine Passantin erzählt, sie habe sich eine solche Brille für ein Bewerbungsgespräch gekauft, sagt Tobias Plöger. Denn ihre Freunde hätten gemeint, sie würde damit intelligenter aussehen.

In Weißwasser haben die Kunden dabei die Wahl zwischen rund 2 000 Gestellen. Das sei die größte Auswahl in der Region, erklärt Tobias Plöger. Bestellbar seien aber noch viele weitere Modelle. Zum Vergleich: Im größten Brillengeschäft in Zürich habe man die Wahl zwischen 17 000 Fassungen beziehungsweise Gestellen.

