Wo Warten künftig Spaß machen kann Die Buswartehäuschen in Rathewalde wurde aus den regionalen Baustoffen Holz und Sandstein errichtet. Nun muss nur noch die Absperrung weg.

Das Buswartehaus am Auffangparkplatz Bastei steht. Genauso schön ist auch das am hinteren Parkplatz geworden. Allerdings sind beide noch abgesperrt. © Dirk Zschiedrich

Der Pendelbus zwischen dem Auffangparkplatz an der Bastei und dem Parkplatz am Basteihotel wird gut genutzt. Bislang lud der Wartebereich allerdings wenig dazu ein, sich auf das bevorstehende Ausflugsziel einzustimmen. Deshalb hatte der Verkehrsverbund Oberelbe im vergangenen Jahr auch Zuschüsse für einen repräsentativen und komfortablen Wartebereich bereitgestellt. Dazu haben Experten am Basteiparkplatz der Stadt Hohnstein und in der Gemeinde Lohmen zwei baugleiche Buswartehäuser aus den regionalen Baustoffen Holz und Sandstein in Kombination mit großzügigen Glasflächen errichtet. Die Aufträge dafür wurden an einheimische Firmen vergeben. Die Bushäuser stehen inzwischen. An den Projektkosten in Höhe von etwa 55 000 Euro ist die Stadt Hohnstein mit einem Eigenanteil in Höhe von 5 500 Euro beteiligt. Unklar ist allerdings, ab wann die Haltestelle auch genutzt werden kann. Derzeit bleibt nur der Blick durch das Absperrgitter. (SZ/aw)

