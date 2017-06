Wo Technik Leben rettet Die Dorfhainer Firma Jähnig ist führend in der Felssicherung. Die Technik dazu gibt’s in einem besonderen Park zu sehen.

Projektmanagerin Stephanie Hasse und Jens Jähnig, Chef der Firma Jähnig in Dorfhain, stehen an einem Hochsicherheitsfangzaun, der anlässlich des Praxistages der Geotechnik auf dem Firmengelände errichtet wurde. Bald können sich auch alle Besucher die Sicherheitstechnik aus der Nähe ansehen. Mit einem Teleskopstapler, wie er im Hintergrund steht, kann auch in großen Höhen gebohrt werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Dorfhain. Die ersten Fangzäune stehen. Ein 7,5-Tonner könnte mit Tempo hundert hineinkrachen. Die Stahldrähte würden ihn stoppen. Rasende Lkws muss hier aber keiner befürchten. Auf dem Gelände der Firma Jähnig in Dorfhain wird gerade alles für ein großes Ereignis vorbereitet. Am Donnerstag und Freitag treffen sich hier erstmals Experten aus ganz Deutschland und darüber hinaus, um sich anzusehen, was Geotechnik kann. „Und das hier, im kleinen Dorfhain. Das ist schon eine tolle Nummer“, sagt Jens Jähnig, Chef der gleichnamigen Gesellschaft für Felssicherung und Zaunbau. Neben Hochsicherheitsfangzäunen und -netzen, Gabionewänden, die zum Beispiel zur Befestigung von Böschungen verwendet werden, wird auch Anker-, Bohr- und Injektionstechnik in den neu errichteten Containern auf dem Außengelände an der Talstraße ausgestellt.

Unter dem Dach der Georado-Stiftung, eine Initiative des Dorfhainer Unternehmens, werden mehr als einhundert Teilnehmer zu diesem Praxistag erwartet. Es sind Studenten, Vertreter von Firmen und Ingenieurbüros, aber auch nationale und internationale Produkthersteller, die sich an diesen beiden Tagen in Dorfhain austauschen und über die Möglichkeiten von geologischer Technik informieren wollen. „Der große Zuspruch freut uns riesig und zeigt, wie sehr eine zentrale Plattform für die Wissensvermittlung in der Geotechnik gefragt ist“, erzählt Stephanie Hasse, Managerin der Georado-Stiftung, die auch alles rund um die durch die EU geförderte Veranstaltung organisiert.

Diese ist vorerst nur für das eingeladene Fachpublikum. Interessierte können an beiden Tagen höchstens einen Blick aus der Ferne auf die Geotechnik werfen. Ganz offiziell auf das Firmengelände dürfen Besucher dann zum Bergschätzetag am 17. September, der zugleich Tag des Geotops ist. Dann kann der sogenannte Weg der Gesteine, der alle Gesteinsarten aus ganz Sachsen vor Ort präsentiert, und natürlich auch die moderne Sicherheitstechnik aus der Nähe begutachtet werden.

Was etwas theoretisch anmuten mag, gewinnt in der Praxis immer mehr an Bedeutung. „Unwetter und Starkregen nehmen zu“, erklärt Jens Jähnig. Das hätten schon die vergangenen Jahre verdeutlicht. Er denkt zum Beispiel an das schwere Unwetter, das im Frühsommer 2016 im Kirnitzschtal in der Sächsischen Schweiz wütete und dort Schlammlawinen auslöste. Ähnlich das starke Gewitter, das 2013 einen Erdrutsch bei Wehlen verursachte und ein Haus unter sich begrub. Für solche Ereignisse wird moderne Geotechnik dringend benötigt. Aufliegende Schutznetze beispielsweise stabilisieren Hänge. Schützend wirkt auch ein sogenannter Murenverbau, ein Fangzaun, dessen kreisförmige Drähte beweglich sind und so Energie abbauen, wenn Geröll und Schlamm einen Hang hinabstürzen. „Diese Systeme können Leben retten“, erklärt Jähnig.

Lebensrettende Fangzäune hat die Firma Jähnig an der Dresdner Straße zwischen Freital und Tharandt errichtet, wo derzeit der neue Radweg gebaut wird. In etwas größerer Form gibt es sie auch unterhalb der Begerburg in Dresden-Dölzschen nahe der A 17. Weil diese Form der Sicherheitstechnik immer öfter zum Einsatz kommt, ist das Interesse an dem Praxistag der Geotechnik groß. „Die Branche ruft nach gut ausgebildeten Fachkräften“, erklärt Unternehmenschef Jens Jähnig. Hochschulabsolventen und Firmen sollen mithilfe der Veranstaltung zusammenfinden. Sie wird nicht nur der Startschuss für alljährlich folgende Praxistage dieser Art sein.

Das Gelände der Firma Jähnig in Dorfhain soll in Zukunft auch erster Anlaufpunkt für Fachkräfte und Experten sein. Dazu sind dauerhafte Kooperationen mit Hochschulen geplant. Hier soll alles miteinander verbunden werden: Moderne Sicherungssysteme wie Fangzäune, geologische Spezialtechnik wie Anker und Bohrer als auch das Training an solchen Geräten. „Das zeichnet uns aus“, sagt Jens Jähnig.

