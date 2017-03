Wo täglich Geschichte geschrieben wird Das Stadtmuseum in Neustadt feiert dieses Wochenende seinen 20. Geburtstag. Ein Grund, hinter die Kulissen zu schauen.

Mehr als 100 Jahre alt sind diese Rollschuhe, die Ulrike Hentzschel in den Händen hält. Die Leiterin des Neustädter Stadtmuseums hat die Gehroller kürzlich als Schenkung entgegengenommen. Doch nicht nur das ist Teil ihrer Arbeit. © Dirk Zschiedrich

Es sind die immer gleichen Vorurteile, mit denen Ulrike Hentzschel zu kämpfen hat. Die Leiterin des Stadtmuseums in Neustadt würde den ganzen Tag nur Däumchen drehen. Das zumindest vermuten viele Neustädter, wenn sie die Arbeit von Museumsmitarbeitern beschreiben sollen. Dabei hat diese ganz und gar nichts mit Langeweile zu tun. Das haben Ulrike Hentzschel und Mitarbeiterin Petra Gleisberg am Donnerstagabend unter Beweis gestellt. Anlässlich eines Festaktes zum 20. Geburtstag des Museums ließen sie sich einen Tag lang mit der Kamera begleiten. „Wir sind Postbote, Lastenträger, Hausmeister und Servicekraft in einem“, fasst Ulrike Hentzschel ihren Arbeitsalltag zusammen. Bereits kurz nach 7 Uhr morgens steht sie an der Malzgasse auf der Matte. Und zwar ganz bewusst. Denn nur morgens käme sie dazu, kreativ zu sein. Zum Beispiel, um Einladungen zu schreiben, Plakate zu entwerfen, Ausstellungstexte zu formulieren. Ab 9.30 Uhr, wenn der Besucherverkehr beginnt, sei dafür keine Zeit mehr. Ulrike Hentzschel und Petra Gleisberg sind generell viel auf den Beinen. Bringen Post und Eintrittsgelder ins Rathaus, verteilen Einladungen, wechseln defekte Strahler aus, putzen auch mal oder stellen Stühle für Sonderveranstaltungen auf. Es sind die vielen kleinen Dinge, die meist kaum Beachtung finden, „aber zu unserem Job dazugehören“, sagt Ulrike Hentzschel, die seit fünf Jahren das Museum leitet.

Hinter den Kulissen spielt sich auch die Arbeit im Magazin ab. Etwa 25 000 Objekte lagern hier, hinzu kommen an die 11 000 Fotos. Nicht selten erhält das Museum Schenkungen – die, die einen Bezug zu Neustadt haben, werden im Magazin aufgenommen. Wie die zwei sogenannten Gehroller, die ein Neustädter kürzlich abgegeben hat. Die dreirädrigen Rollschuhe sind an die 100 Jahre alt und stammen vermutlich aus dem Verkaufbestand eines ehemaligen Krämerladens, in dem es von Spielzeug über Lebensmittel und Haushaltwaren alles gab. Die Schuhe wurden vermessen und das Material bestimmt. Auf einer Karteikarte wird schließlich alles dokumentiert. Ein Prozedere, das Zeit kostet. Nicht ins Magazin geschafft hat es dagegen eine Schreibmaschine samt Koffer, die kürzlich vor dem Museum abgelegt wurde – anonym und ohne Hinweise. Auch der Schlüssel fehlte. Ulrike Hentzschel blieb nichts anderes übrig, als das Fundstück zu entsorgen. „Ohne eine Geschichte oder einen Bezug zu Neustadt sind solche Dinge für uns leider wertlos“, sagt sie. Nicht jede Schenkung schafft es in die Ausstellung.

Vier Sonderschauen organisiert das Stadtmuseum jedes Jahr. „Wir versuchen, Themen zu finden, die die Neustädter interessieren“, verrät Ulrike Hentzschel. Fotos würden immer funktionieren, genauso wie Ausstellungen mit einem Bezug zur Region. Die Kletterschau im vergangenen Jahr sei besonders gut angenommen worden. Genauso wie Themen, die sich mit dem Fortschritt-Kombinat befassen. Seit Anfang März zeigt nun die Stativkarawane seltene Landschaftsfotos aus der Sächsischen Schweiz. Ulrike Hentzschel hofft, dass sie damit erneut den Geschmack der Neustädter getroffen hat.

Familientag zum 20. Museumsgeburtstag am 19. März, 13 Uhr, im Stadtmuseum an der Malzgasse. Eintritt ist frei.

