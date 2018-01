Wo spielt die Stromrevolution? Am Netzausbau scheiden sich die Geister. Über den riesigen Trassen von Nord nach Süd werden wichtige kleine Netze vergessen.

Bürgerinitiativen wollen verhindern, dass Trassen in ihrer Nachbarschaft oder durch Schutzgebiete laufen. © dpa

Berlin. Wenn Deutschland ein Netz-Problem hat, bedeutet das nicht nur, dass auf dem Land Handyempfang und schnelles Internet fehlen. Im Alltag weniger spürbar, aber ähnlich problematisch ist der schleppende Stromnetz-Ausbau. Zwar kommt hierzulande fast überall, wo Menschen wohnen, zu fast jeder Zeit Strom aus der Steckdose. Aber die Mega-Aufgabe Energiewende stellt das Netz vor enorme Herausforderungen. Es geht dabei nicht nur um gewaltige Trassen von Nord nach Süd, sondern auch um jeden einzelnen Haushalt.

Wie weit ist der Netzausbau?

Meist ist damit der Ausbau der sogenannten Übertragungsnetze gemeint, die zum Beispiel Windstrom aus dem Norden in den Süden transportieren sollen. Es gab ein langes Gezerre in der Politik, bis man sich einigte, die „Stromautobahnen“ möglichst unterirdisch zu verlegen – was sie teurer macht und die Bauzeit verlängert, aber bei Anwohnern besser ankommt. Die Bundesnetzagentur gibt über den Stand der Dinge Auskunft: Nach dem dritten Quartal 2017 waren von insgesamt 7 700 geplanten Leitungskilometern 900 gebaut – teils geht es dabei auch nur darum, Leitungen zu verstärken, nicht komplett neu zu verlegen. Im dritten Quartal wurden insgesamt 38 Kilometer gebaut.

Warum zieht sich das so lange hin?

Die Übertragungsnetzbetreiber können nicht einfach loslegen. Sie schlagen Strecken vor, die dann geprüft werden – sie sollen möglichst kurz sein, um Geld zu sparen, sollen aber auch Mensch und Natur wenig beeinträchtigen. Bürger dürfen mitreden. Die Dialog- und Info-Veranstaltungen ziehen das Verfahren in die Länge, reduzieren aber das Risiko von Klagen und Gerichtsverfahren. Die Antragskonferenzen für die Stromautobahnen Südlink und Südostlink wurden 2017 abgeschlossen. Das Planfeststellungsverfahren soll rund drei Jahre dauern, mit einer Genehmigung rechnen die Betreiber für 2021. Dann wird gebaut – ab 2025 soll Strom fließen.

Worüber gibt es Streit?

Bürgerinitiativen wollen verhindern, dass Trassen in ihrer Nachbarschaft oder durch Schutzgebiete laufen. Auch Bauern wehren sich. Sie fürchten um die Qualität ihrer Böden, wenn Kabel vergraben werden. Der Bauernverband fordert wiederkehrende Entschädigungen statt einmaliger.

Warum sind die Netze wichtig?

Weil Windstrom aus dem Norden im industriereichen Süden bisher zu wenig ankommt. Der Netzbetreiber Tennet musste 2017 fast eine Milliarde Euro für sogenannte Noteingriffe ins Netz zahlen, weil nicht genug Leitungskapazitäten frei waren. Wer schuld ist an der Netzüberlastung, ist umstritten. Die einen sagen, die Erneuerbaren würden zu schnell ausgebaut – die anderen kritisieren, dass Strom aus konventionellen Kraftwerken die Netze verstopfe, weil sie nicht flexibel genug heruntergefahren würden, wenn viel Ökostrom fließe.

Und wenn es noch lange dauert?

Dann kann es passieren, dass Deutschland in Strompreiszonen aufgeteilt werden muss. Das hat damit zu tun, dass die EU-Staaten ihre grenzüberschreitenden Leitungen für den Stromhandel mit den Nachbarstaaten öffnen müssen. Um Netz-Engpässe zu vermeiden, können sie wählen, ob sie ihren Strommarkt in Regionen aufteilen – die dann unterschiedliche Strompreise hätten – oder die Netze ausbauen. Deutschland will Preiszonen vermeiden.

Sind das alle Probleme?

Nein. „Die Übertragungsnetzbetreiber dominieren derzeit zwar die Agenda. Wir brauchen aber auch eine enorme Investitionswelle gerade für die örtlichen Verteilnetze“, sagt etwa Johannes Teyssen, der Chef des Energiekonzerns Eon. Diese müssten digitalisiert werden, um mehr Informationen zu bekommen und sie besser steuern zu können.

Was halten Verteilnetze aus?

Irgendwann soll jeder Autobesitzer elektrisch fahren und sein Auto auch laden können, ohne dass das Netz zusammenbricht, wenn nach Feierabend die halbe Straße das „Tank“-Kabel anschließt. Auch das gehört zur Energiewende. Und natürlich die Stromerzeugung etwa über Solaranlagen auf Dächern oder Windräder. An die 1,7 Millionen Kilometer Verteilnetz in Deutschland sind laut Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) 1,6 Millionen Erneuerbare-Energie-Anlagen angeschlossen. Und es werden mehr. „Im Verteilnetz spielt die Energiewende und nirgendwo sonst“, sagt Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des VKU. (dpa)

