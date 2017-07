Wo soll die Brücke entlangführen? Lohmen bekommt eine neue Fußgängerbrücke. Die erleichtert auch den Kindern den Schulweg.

Wie die neue Brücke einmal aussehen wird, steht noch nicht fest. Vielleicht so? © Foto: Archiv SZ

Der geplante Bau einer Fußgängerbrücke mit Schmutzwasserleitung in Lohmen wirft bei den Anwohnern Fragen auf. Denn im Beschluss der letzten Gemeinderatssitzung war lediglich die Rede vom Bau einer Brücke an der Straße Am Wesenitzbogen, für die die Planungsleistung beschlossen werden sollte. Bürgermeister Jörg Mildner gibt Antwort: „Die Querung soll am Ende der Straße entstehen und so auch als Abkürzung für die Grundschüler dienen.“ Sie müssten dann nicht mehr erst zur Brücke an der Richard-Wagner-Straße laufen. Der Gemeinderat beschloss, die Ingenieurs- und Planungsleistung in Höhe von 30 000 Euro an die Ingenieursgesellschaft Huste & Partner zu vergeben. Bei der Vergabe handelte es sich um eine Fortsetzung, denn das Büro hatte bereits die Vorplanung der Brücke und der Schmutzwasserleitung übernommen. Um Fördermittel zu erhalten, musste Lohmen diese Aufträge jetzt vergeben. Mildner rechnet aber nicht mit einer sofortigen Umsetzung. Wenn es optimal läuft, soll die Brücke parallel zum dritten Bauabschnitt der Richard-Wagner-Straße entstehen, spätestens aber 2019. (SZ/nr)

