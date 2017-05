Wo sind die Wölfe hin? Ein Wolfspaar zog vor drei Jahren zum ersten Mal Nachwuchs in der Laußnitzer Heide auf. Doch zurzeit gibt es kaum Hinweise auf die Tiere.

Fotofallen sind ein wichtiges Hilfsmittel, um die Anwesenheit von Wölfen nachzuweisen. © Wolfgang Wittchen

Das Wolfspaar, das in der Laußnitzer Heide seine Jungen aufzog, ist möglicherweise weitergezogen. Das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring hat jedenfalls kaum Hinweise zu dem Rudel in den vergangenen anderthalb Jahren erhalten. Das sagte Jana Endel vom Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ jetzt auf Nachfrage. „Es geht aus den sehr wenigen Hinweisen/Nachweisen nicht hervor, ob das Rudel noch existiert und falls ja, ob es gegebenenfalls Nachwuchs hatte“, sagt sie.

In Fotofallen gelaufen

Das Wolfspaar aus der Laußnitzer Heide zog im Jahr 2014 zum ersten Mal Nachwuchs in dem Waldgebiet auf. Die Fähe stammt aus dem Rudel der Königsbrücker Heide, der Rüde wurde im Daubaner Rudel aufgezogen. Fotofallenbilder zeigten im Monitoringjahr 2015/16 einen Welpen und zwei Jährlinge. „Der Wurf des Vorjahres (2014/15) bestand also aus mindestens zwei Welpen“, sagt Jana Endel. Der Welpe, der auf den Fotoaufnahmen zu sehen war, hatte eine Verletzung am linken Vorderlauf. „Die ist auf den Fotofallenbildern deutlich zu sehen“, sagt Jana Endel.

Das erklärt aber nicht, warum die Hinweise nun abgenommen haben. Das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland sammelt unter anderem im Auftrag des Freistaats immer wieder Daten zur Reproduktion und zur Verbreitung der Wölfe. Die Mitarbeiter sind dabei auf selbst erhobene Monitoringdaten, auf Hinweise aus den Landratsämtern, des Bundesforstbetriebes Oberlausitz, des Sachsenforstes und natürlich auch von Bürgern angewiesen.

Ein Online-Meldesystem

Jäger melden Sichtungen über ein spezielles Online-Meldesystem. Die Art der Nachweise wird klassifiziert und dann auf die Gegend heruntergebrochen. „Als besetzt gilt eine Rasterzelle mit einem C1-Nachweis oder mindestens drei C2-Nachweisen“, sagt Jana Endel. C1-Nachweis steht dabei für einen eindeutigen Nachweis, wie zum Beispiel einen Totfund, ein Foto, einen genetischen Nachweis oder eine Telemetrieortung.

