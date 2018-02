Wo sind die Jungen mit der Mundharmonika? Zum Jubiläum hat das Dresdner Orchester eine vielversprechende Idee für die Nachwuchsgewinnung.

Harmonie im Vereinsheim: Das Mundharmonika-Orchester probt einmal in der Woche in Pieschen. Öffentliche Auftritte gibt es derzeit kaum. © Rene Meinig

Fast jeder hat noch eine alte von Opa irgendwo im Schrank liegen. Aber so richtig im Trend bei den jungen Leuten liegt die Mundharmonika heute nicht mehr. Höchste Zeit, das zu ändern, finden die Mitglieder des Dresdner Mundharmonikaorchesters.

Noch zur Wendezeit gab es allein in Dresden acht solche Gruppen. Übrig geblieben ist nur noch diese eine, die 1953 als Betriebsorchester eines Elektroschaltgerätewerkes gegründet wurde. In diesem Jahr wird 65-jähriges Jubiläum gefeiert.

Selbstverständlich ist das keineswegs. „Im ganzen Land sind schon große Orchester eingegangen“, sagt Gerhard Ziermann, der Vorsitzende des Vereins. Mit seinen 80 Jahren drückt er den Altersschnitt seiner Gruppe nur unwesentlich nach oben. Geprobt wird jeden Donnerstag am frühen Abend im Vereinsheim des FV Dresden-Nord an der Wurzener Straße in Pieschen. Hier sitzen die Mundharmonika-Experten in zwei Reihen an Tischen und spielen Seemannslieder, Schlager und Märsche.

Jetzt steht der Evergreen „Over in the Gloryland“ auf dem Probenplan – und schon ist Stimmung in der Bude. „Der Michael Hirte spielt das nicht besser“, betont Ziermann. Zur Erinnerung: Michael Hirte gewann vor neun Jahren mal die Castingshow „Das Supertalent“ bei RTL. Der große Hype blieb dennoch aus.

Aber immerhin: 18 Mitglieder hat das Mundharmonikaorchester derzeit, darunter drei Neuankömmlinge jüngeren Semesters. Damit die dringend nötige Verjüngungskur weiter geht, soll bald wieder aktiv nach Talenten Ausschau gehalten werden. Am kommenden Dienstag startet ein Kurs an der Volkshochschule, der sich an Anfänger an der Mundharmonika richtet. Geplant sind vier Kurseinheiten, jeweils von 16.15 Uhr bis 18 Uhr. Geleitet wird der Kurs vom ehemaligen musikalischen Leiter des Orchesters, Horst Schubert. Mitzubringen ist eine „diatonische Mundharmonika mit zehn Kanälen in C-Dur“.

Der Kurs kostet 48 Euro. Wer anschließend Mitglied im Mundharmonikaorchester wird, bekommt die Teilnahmegebühr erstattet. „Mit dieser Art der Werbung haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Gerhard Ziermann. Zumal die öffentlichen Auftritte gerade selten sind. Manchmal spielt das Orchester für die Diakonie oder für Demenzkranke in Gorbitz. „Wissen Sie, wie die mitgegangen sind?“

Anmeldung für den VHS-Kurs unter 0351/2544024 oder www.vhs-dresden.de

zur Startseite