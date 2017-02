Wo sind die Erzieher? In Dresdens Kitas herrscht Personalnot. Nicht nur wegen der Grippewelle.

Rollt da die nächste Streikwelle auf die Eltern zu? Oder sind die Masern wieder ausgebrochen? Auf diese Gedanken hätten Mütter und Väter in diesen Tagen durchaus kommen können. Denn in mehreren Kitas mussten Eltern am Schwarzen Brett eine außergewöhnliche Bitte lesen: Sie möchten ihre Kinder zwei, drei Tage zu Hause lassen oder schon am Mittag abholen. Aber weder ein Streik noch Masern haben die Kita-Leiter zu diesem Schritt veranlasst. Ihnen fehlen schlichtweg die Erzieher.

Die Erkältungswelle mache auch vor den Kindertagesstätten nicht Halt, sagt Marco Fiedler vom städtischen Kita-Eigenbetrieb. In fünf Einrichtungen waren Anfang des Monats mehr Erzieher ausgefallen, als man das kurzfristig kompensieren konnte. Auf die besondere Situation hätten die Eltern durchweg mit Verständnis reagiert, so Fiedler.

Auch bei der Diakonie – Stadtmission Dresden, in deren Trägerschaft sich 14 Kitas befinden, müssen Erzieher das Bett hüten. In einer Einrichtung sei die Personallage in den letzten zwei Monaten sehr prekär gewesen, in zwei anderen gehe es noch gerade so, sagt Susanne Jetter, Abteilungsleiterin für die Kindertagesbetreuung. „Für den Rest der Kollegen ist es schwer, den Betrieb aufrechtzuerhalten.“ Dem Stadtelternrat sind weitere Einrichtungen genannt worden, in denen die Lage nicht besser ist. „Das ist kein Problem, dass sich auf die kommunalen Kitas beschränkt, sondern alle betrifft“, sagt der Vereinsvorsitzende Sascha König-Apel.

Nun fegen Erkältungs- und Grippewellen im Winter viele Unternehmen fast leer. Doch die Bitte, Kinder nicht in die Kita zu schicken, zeigt, wie sehr die Personalpläne auf Kante genäht sind. Diese orientieren sich am sogenannten Betreuungsschlüssel, den jedes Bundesland für sich festlegt. In Sachsen kümmert sich ein Erzieher um zwölf Kita-Kinder – zumindest auf dem Papier. Kaum eingerechnet sind Urlaubstage, Fortbildungen und pädagogische Arbeit, die vor- und nachbereitet werden muss.

Werden dann noch mehrere Erzieher auf einmal krank, wird es eng. Im Extremfall muss die Kita schließen. „Und ich kann nicht einfach jemanden kurzfristig für ein paar Tage einstellen“, sagt Susanne Jetter. Dafür gebe es auch gar kein Geld. Gleichzeitig seien meist nur um die 80 Prozent aller Erzieher bei den Kindern.

Ein neuer Plan

Die CDU im Dresdner Stadtrat hat Ende letzten Jahres eine Initiative gestartet, um einen Notfallpool mit 25 Erziehern aufzubauen, die immer dorthin geschickt werden, wo gerade Not herrscht. „Eine gute und richtige Idee“, sagt Carsten Schöne, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das Geld für diesen Pool ist auch in den aktuellen Haushalt eingeplant worden. Allerdings gibt es laut SZ-Informationen rechtliche Bedenken, weil die Stadt selbst die Rolle einer Zeitarbeitsfirma gegenüber den freien Trägern einnehmen würde.

Deshalb gibt es jetzt einen neuen Plan: Das Geld soll den Kitas als Pauschale zur Verfügung gestellt werden. Damit können sie sich dann selbst um Betreuer kümmern. „Das können etwa Rentner sein, die auf Honorarbasis auf die Kinder aufpassen“, so Jetter. Die Bildungsarbeit fällt dann zwar hinunter, aber die Aufsichtspflicht wäre gewährleistet. Derzeit arbeitet die Stadtverwaltung ein entsprechendes Konzept aus. Im Sommer könnte dann beschlossen werden.

Nur geringfügige Entlastung

Selbst wenn der Plan aufgehen sollte. Er bringe nur eine geringfügige Entlastung, vor allem in der Grippezeit, so Schöne. Ein besserer Betreuungsschlüssel würde da schon mehr helfen. In Bremen kümmert sich zum Beispiel ein Erzieher um nur sieben Kinder. Doch ob das in Sachsen derzeit überhaupt umsetzbar wäre, daran zweifeln Träger, Fachschulen und Elternräte. „Der Markt an Erziehern ist leer gefegt“, sagt Sascha König-Apel. Die Arbeitsagentur kann das mit Zahlen belegen. Derzeit kämen auf eine freie Stelle rechnerisch dreieinhalb Bewerber. Das ist verglichen mit anderen Berufen wenig. Und Susanne Jetta sagt: „So viele Bewerber habe ich gar nicht immer.“ Derzeit sind laut Arbeitsagentur mehr als 40 Erzieherstellen in Dresden unbesetzt.

Die geburtenschwachen Jahrgänge nach der Wende zeigten sich nun am Ausbildungsmarkt, sagt Carsten Schöne zu den möglichen Gründen für den Erziehermangel. Außerdem dauere die Ausbildung bis zu acht Jahre, das schrecke Jugendliche möglicherweise ab. Schöne befürchtet, in den Kitas könnte das drohen, was in den Schulen schon der Fall ist. Dass Quereinsteiger anstatt Lehrer angestellt werden müssen. „In den nächsten zehn Jahren gehen bei uns ein Drittel der Erzieher in den Ruhestand“, sagt er. Die Landesregierung hätte längst reagieren müssen, um den drohenden Engpass abzuwenden.

