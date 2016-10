Wo sind die 30 000 D-Mark geblieben? Eine Bürgerinitiative gegen hohe Abwassergebühren sammelte einst Geld, um einen Anwalt zu bezahlen. Was passiert nun mit dem Rest der Spenden?

Als die Bürgerinitiative, die sich gegen eine Abwasser-Grundgebühr einsetzte, Spenden einsammelte, gab es noch die D-Mark. Wenige Jahre später wurde der Euro eingeführt. © Symbolfoto/dpa

Es ist 16 Jahre her, dass sich Einwohner der heutigen Gemeinden Lampertswalde, Schönfeld und Thiendorf zusammenschlossen, um sich gegen eine Abwasser-Grundgebühr zu wehren. Diese hatte der hoch verschuldete Abwasserverband „Trinkwasserschutzzone Radeburg“ im März 2000 mit einer neuen Satzung erhoben, um seine Finanzen zu sanieren. Es gründete sich eine Bürgerinitiative (BI), die Geld sammelte, um sich ihr Recht vor Gericht zu erstreiten.

„Es waren ein bisschen mehr als 30 000 D-Mark, die an Spenden eingingen“, erinnert sich Alois Langwieser. Der Unternehmer aus Sacka vertrat damals die Bürgerinitiative als Einzelperson, klagte vor dem sächsischen Oberverwaltungsgericht und gewann.

Knapp 15 Jahre nach dem Gerichtsurteil fragt nun ausgerechnet der damalige Verbandsvorsitzende Wolfgang Hoffmann, seines Zeichens auch Bürgermeister von Lampertswalde, was aus den Spenden geworden ist. Er erinnert sich noch gut daran, wie die Initiatoren der Bürgerinitiative während einer großen Versammlung in der Tauschaer Turnhalle mit einem Schuhkarton rumgegangen sind, um Geld zu sammeln. „Die Leute haben es gern gegeben“, erzählt Hoffmann. Er hatte den Verbandsvorsitz vom damaligen Schönfelder Bürgermeister Siegmar Dörschel übernommen und später die Grundgebühr wieder abgeschafft. Doch was aus den Spendengeldern geworden ist, beschäftigt Hoffmann nach wie vor.

„Die Hälfte ist noch da“, sagt Langwieser. Natürlich umgetauscht in Euro. Die andere Hälfte sei für Informationsblätter, aber hauptsächlich für die Anwaltskosten verwendet worden. Das restliche Geld – es handelt sich um rund 8 000 Euro – liegt seit 15 Jahren gut verwahrt auf einem Konto. Für das haben Langwieser und der ehemalige BI-Sprecher Gotthard Ringel, der ebenfalls in Sacka wohnt, das gemeinsame Unterschriftsrecht. Nur gemeinsam kommen sie an das Geld ran. Doch seit Jahren herrscht zwischen den beiden Funkstille, haben sich seit dem gewonnenen Gerichtsprozess die Wege getrennt.

„Wenn es nach mir geht, würde ich dieses Geld so schnell wie möglich loswerden“, sagt Langwieser. Das habe er auch bereits in den vergangenen Jahren mehrfach versucht anzuschieben. Doch Langwieser hat ein Problem. „Ich kann nichts anteilig an die Spender zurückzahlen“, sagt er. Es gebe zwar eine Spendenliste, aber auf ihr seien nur Familiennamen und Geldbeträge notiert. Adressen? Fehlanzeige.

Er schätzt, dass etwa 400 bis 500 Namen auf dieser Liste stehen. Sie stammen aus allen Dörfern, die damals in dem Abwasserverband vereint waren. „Von den meisten Namen habe ich keine Ahnung, wo ich sie hinstecken soll“, sagt Langwieser. „Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber es muss eine saubere Lösung her, denn ich will das Geld nicht behalten.“

Bürgermeister Hoffmann regt an, dass die übrig gebliebenen Spendengelder für einen allgemeinnützlichen Zweck verwendet werden sollen. Er plädiert für neue Spielgeräte in der Kita Lampertswalde.

Dieser Vorschlag kommt zumindest bei Gotthard Ringel überhaupt nicht gut an. „Das ist schon ein starkes Stück, dass ausgerechnet ein Bürgermeister uns vorschreiben will, wofür das Geld verwendet wird“, schimpft der 67-Jährige. „Das ist einzig und allein die Einscheidung der Gründungsversammlung der Bürgerinitiative.“ Zu ihr gehörten damals knapp 30 Leute, unter ihnen auch der jetzige Schönfelder Bürgermeister Hans-Joachim Weigel. Ringel besitzt noch die Anwesenheitsliste der Gründungsversammlung. Er will sich nun nach all den Jahren mit Langwieser kurzschließen. Bis Ende des Jahres sollen sich die BI-Gründerväter treffen, um zu beraten, was mit den 8 000 Euro geschehen soll.

