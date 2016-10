Wo sich Sandstein und Kerzenlicht treffen Die Mitarbeiter der Krietzschwitzer Kerzenträume produzieren eine besondere Windlichtserie. Sie erhielt jetzt eine Ehrenauszeichnung.

Silke Richter von den Krietzschwitzer Kerzenträumen mag die heimelige Atmosphäre, die ihre neue Windlichtserie verbreitet. © Kristin Richter

Vorsichtig umfasst Silke Richter den hohen Zylinder aus Wachs und hebt ihn ab. Dann zündet sie das kleine Teelicht an, das sich in der Mitte des Kerzenständers befindet. Schließlich stülpt sie den Wachszylinder wieder drüber. Nur ganz leicht flackert die Kerze in dem Windlicht, das den Raum sofort in eine romantische und gemütliche Atmosphäre taucht. Die Adventszeit kann kommen. Seit Kurzem zählt die Windlichtserie „Sandstein voller Licht“ zu den Pirnaer Unikaten. „Über diese Auszeichnung haben wir uns natürlich sehr gefreut“, sagt Silke Richter. Sie ist Inhaberin der Krietzschwitzer Kerzenträume. Das Besondere an den Windlichtern ist die einmalige Kombination aus Sandstein und Wachs. Die Wachszylinder werden in Krietzschwitz produziert. Dazu taucht Silke Richter einen Papierzylinder mehrmals in heißes Wachs, sodass eine feste Hülle entsteht. Den runden Fuß, der aus Sandstein besteht, liefert der Miniaturpark Kleine Sächsische Schweiz in Dorf Wehlen zu. „Dort arbeiten viele gute Leute, die offen für neue Ideen sind“, lobt die Pirnaerin .

Die Windlichtserie war übrigens keine Schnapsidee! „Bei einem Kaffee heckten wir zusammen den Plan aus, ein besonderes Licht mit einmaligem Bezug zur Region zu kreieren“, erinnert sich Richter. Für die Farben der Zylinder hat die Geschäftsfrau mit Bedacht die Grundtöne Weiß, Orange und Gelb gewählt. „Sie geben ein warmes Licht ab“, erklärt die Expertin. Anbrennen kann übrigens nichts: Der Teelichthalter ist fest in die Mitte des Sandsteinfußes gebohrt, sodass die Flamme nicht mit dem Wachs in Kontakt kommt. Das Unikat hat seinen Preis, ein Windlicht kostet 19,90 Euro. Es ist in dem Geschäft Kerzenträume in Krietzschwitz an der Bundesstraße sowie über das Citymanagement Pirna erhältlich.

Da die Schmuckstücke erst seit Kurzem in den Regalen stehen, hat die 41-Jährige noch keine Rückmeldung von ihren Kunden. „Aber meine Bekannten finden die Lichter sehr schön“, sagt sie. Überhaupt ist Silke Richter ein kreativer Kopf und immer auf der Suche nach Neuem. Deshalb sprang sie 2003 auch in die Selbstständigkeit und eröffnete gemeinsam mit einem Partner die Kerzenträume. Hier können die Besucher ihre eigene Kerzen ziehen, Kerzenvasen verzieren oder Schalen aus Wachs formen.

Da Kreativität hungrig macht, gibt es außerdem ein gastronomisches Angebot in der Kerzenzieherei. Auf der ständig wechselnden Speisekarte stehen regionale Gerichte aber auch exotische Schmäckerchen wie Arabische Brokkoli-Suppe. Der heilige Grundsatz des Küchenchefs lautet: Nichts aus der Tüte, alles wird frisch zubereitet. Vermutlich ist die Liste von Anmeldungen auch deshalb so lang. Zahlreiche Familienfeiern und Firmenfeste werden in Krietzschwitz gefeiert, oftmals in der Kombination Kerzen-Ziehen und anschließend Essen. Besonders begehrt ist das Angebot bei quirligen Kindergeburtstags-Runden. Allerdings scheint das Alter dabei keine Rolle zu spielen. „Unser ältestes Geburtstagskind, das bei uns gefeiert hat, war 90“, sagt Richter lächelnd.

Momentan arbeiten vier Angestellte in den Krietzschwitzer Kerzenträumen. Und genau das ist das Problem, denn die Chefin sucht händeringend nach zusätzlichem Personal in den Bereichen Küche beziehungsweise Service. „Die Interessenten dürfen auch gerne eigene Ideen mitbringen. Viele, die jetzt bei uns im Kerzen-Segment arbeiten, haben als Kellner angefangen“, erklärt Silke Richter.

Pirnaer Unikate: Das Label Pirna Unikat möchte Waren und Produktideen, die einen Bezug zur Stadt und Region haben und mit viel Handarbeit gefertigt wurden, hervorheben. Seit 2012 vergibt eine achtköpfige Jury jährlich das begehrte Prädikat. Mittlerweile konnten 27 Produkte aus der Region diesen Titel ergattern. Die Zertifizierung gilt für zwei Jahre.

