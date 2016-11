Wo sich Kürbis und Pflaumenkompott treffen Die SZ stellt regionale Spezialitäten vor. Heute: Kürbis-Topfen-Knödel in der Neuen Schänke in Königstein.

Anja Riedel (re.) und Beate Ludwig von der Neuen Schänke kredenzen die interessante Dessert-Kreation. Foto: Norbert Millauer © norbert millauer

Wie wäre es mit einem Schaumsüppchen von geräucherter Forelle als Vorspeise? Danach Rotwild mit Rotkohlknödeln sowie Speckrosenkohl und als krönender Abschluss feine Kürbis-Topfen-Knödel?

Die reguläre Speisekarte der Neuen Schänke in Königstein ist um dieses Menü bereichert worden. Anlass dafür sind die Kulinarischen Wochen, an denen das Traditionslokal bereits zum zweiten Mal teilnimmt. Warum? „Wir hoffen, mit der Aktion noch mehr heimische Gäste anzulocken“, erklärt Inhaber Enrico Fritsch.

Außerdem möchte er die regionale Wirtschaft unterstützen. Die Forelle kommt aus dem Bielatal gleich um die Ecke von Königstein. Das Rotwild kauft er vom Sachsenforst in der Außenstelle in Cunnersdorf.

Zwar sei die Nachfrage nach dem Menü bisher etwas verhalten, aber Fritsch ist optimistisch, dass sich das auf dem Endspurt der Kulinarischen Wochen noch ändert. Die Aktion läuft bis zum 13. November.

Bereits 2009 hat er den Landgasthof von seinen Eltern übernommen. Gewagt, denn er ist absoluter Quereinsteiger: Früher arbeitete er bei der Bahn. Den Wechsel in die Gastronomie bereut er aber nicht. „Ich habe jetzt viel mit Menschen zu tun. Auch wenn der Job manchmal stressig ist, gefällt er mir“, sagt der gebürtige Pirnaer, der mit seiner Familie in dem Landgasthof am Fuße der Festung Königstein wohnt.

Der Name Neue Schänke führt übrigens kräftig in die Irre. Tatsächlich blickt das Haus auf eine lange Geschichte zurück. Kein geringerer als der bekannte Festungskommandant von Kyaw ließ das Gebäude 1721 als Lokal und Übernachtungsherberge für Festungsgäste errichten. Die Festung selber war militärisches Sperrgebiet. Der Besuch von August dem Starken sowie von der französischen Kaiserin Marie Louise im Jahr 1812 verliehen dem Gebäude zusätzlich königlichen Glanz.

Dieser musste nach der DDR-Zeit jedoch wieder kräftig aufpoliert werden. Das übernahmen die Eltern von Enrico Fritsch, die die Neue Schänke 1998 erwarben und sukzessive sanieren ließen. „Damals wurde alles entkernt, es standen nur noch die Grundmauern“, erinnert sich Enrico Fritsch. Eine sinnvolle Investition, denn nicht nur bei Einheimischen ist das Haus beliebt, die Besucher kommen von weit her. „Kürzlich hatten wir Gäste aus China, die hier übernachteten“, berichtet Fritsch.

Für ihn steht übrigens jetzt schon fest, dass die Neue Schänke auch im nächsten Jahr bei den Kulinarischen Wochen mitmachen wird. Was dann auf der Speisekarte steht? „Das kann ich noch nicht sagen“, meint er mit einem Schmunzeln.

