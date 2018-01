Wo Sebnitz dieses Jahr baut Ein Turm, ein Fußballplatz, eine Turnhalle und eine wichtige Straße müssen saniert werden. Das Geld steht bereit.

Nach langem Ringen um die Finanzierung wird er Weifbergturm in Hinterhermsdorf 2018 generalüberholt. Rund 358 000 kostet das Großprojekt. Nach Pfingsten geht es los. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Der Doppelhaushalt für 2018 und 2019 in Sebnitz ist beschlossene Sache. Der größte Einzelposten sind die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten, aber gebaut wird natürlich auch. Ein Überblick über die größten Vorhaben:

Fertigstellung der Gartenstraße

Vom Bahnhof bis zum Abzweig auf den Knöchel rollt der Verkehr schon über frischen Asphalt. Das wurde in den vergangen beiden Jahren geschafft. Für 2018 steht jetzt der letzte von drei Bauabschnitten der Gartenstraße an. Kniffligster Punkt ist die Einmündung zur Staatsstraße S 154, zu den sogenannten Seifen. Die spitzwinklige Einfahrt muss so umgebaut werden, dass künftig auch Busse um die Kurve kommen. Für die nötige Verlegung der Trasse hakt es aktuell noch an diversen Genehmigungen. Die Stadt ist aber optimistisch, dass die neue Straße bis zum Jahresende fertig ist.

Sanierung des Weifbergturms

Die Generalüberholung des hölzernen Aussichtsturms in Hinterhermsdorf kommt einem Neubau gleich und kostet sogar mehr als die Errichtung im Jahr 2000. Der Turm bleibt dafür voraussichtlich nach Pfingsten für mehrere Monate geschlossen. Dafür wird die Anlage mit einem Rastplatz am Fuße des Turms und einem Erlebnispfad für Kinder aufgewertet. Rund 358 000 Euro kostet das Großprojekt, 304 000 Euro davon sind Fördermittel des Freistaats.

Neuer Kunstrasen fürs Waldstadion

Bis Ende Juni soll der neue Kunstrasen im Sebnitzer Waldstadion ausgerollt sein – dann feiert der BSV 68 ein Wochenende lang sein 50-jähriges Bestehen (22. bis 24. Juni). Die Sanierung des Platzes ist schon seit zwei Jahren eingetaktet. Das umgebaute Stadion wurde zum Tag der Sachsen 2003 eingeweiht, nach nunmehr 15 Jahren ist der Kunstrasen verschlissen. Von den insgesamt 266 000 Euro zahlt Sebnitz rund 77 000 Euro selbst.

Sanierung der Oberschule-Turnhalle

In der Turnhalle der Knöchel-Oberschule sind die Handwerker schon seit Ende 2017 am Bauen, unter anderem am Eingang und an den Sanitärbereichen. Der größere Teil der Arbeiten steht aber noch bevor. Es werden Dach und Fassade gedämmt sowie neue Elektrik installiert. Die Kosten sind mittlerweile auf knapp 450 000 Euro angestiegen, gefördert werden 242 000 Euro, den Rest trägt die Kommune selbst. Nach aktuellem Stand werden die Arbeiten bis August andauern.

Neuer Dorfplatz in Mittelndorf

Bis Ende dieses Jahres soll Mittelndorf seine neue Mitte haben. Auf dem Areal des abgerissenen alten Gasthofs wird zuerst der neue Bolzplatz fertig gebaut, danach folgen ab Mai eine neue Bushaltestelle und überdachte Sitzgelegenheiten als Rastplatz für Radfahrer und Treff für die Einwohner. Die sandsteinernen Grundmauern und das Kellergewölbe des alten Gasthofs bleiben erhalten. Die Neugestaltung der Dorfmitte kostet knapp eine halbe Million Euro.

Abriss des VEB Kunstblume

Der für 2017 geplante Abbruch der alten Blumenfabrik an der Weberstraße steht noch aus, weil sich die beiden Gebäudehälften nicht so einfach trennen lassen wie gedacht. Das zieht auch Nachverhandlungen mit der beauftragten Baufirma nach sich. Demnächst sollen die Abrissarbeiten aber starten. Bis der verbleibende Gebäudeteil zum Pflegeheim umgestaltet wird, dauert es allerdings noch.

