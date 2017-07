Wo Schwalben willkommen sind Mit einem Schwalbentag haben die Großdittmannsdorfer Ornithologen jetzt für die fliegenden Sympathieträger geworben. Und Helfer geehrt.

Junge Rauchschwalben warten auf Futter. Ihre Hauptnahrung sind Fliegen, Mücken und Blattläuse. © dpa

Sie sind eine Zierde für jede Hofstelle und doch werden es immer weniger: Mehl- und Rauchschwalben scheinen ebenso vom allgemeinen Rückgang der Vogelarten betroffen zu sein wie manch seltenere Vögel. Im gerade erschienenen Agrar-Report des Bundesamts für Naturschutz wird der desolate Zustand des Biotop- und Artenschutzes im landwirtschaftlich genutzten Raum dargestellt. So sind beispielsweise die Bestände des Kiebitz zwischen 1990 und 2013 um 80 Prozent zurückgegangen, bei der Uferschnepfe um 61 Prozent und bei der Feldlerche um 35 Prozent. Im Rahmen verschiedener Studien wurde in diesem Bereich eine Abnahme der Insekten-Biomasse um 80 festgestellt. Dieser drastische Rückgang beim Futterangebot trifft auch die Schwalben. Doch das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen die eleganten Flieger klarkommen müssen.

Die Nabu-Fachgruppe Ornithologie Großdittmannsdorf und der Marsdorfer e.V. gestalteten daher am vergangenen Wochenende einen Informationstag rund um diese beiden Schwalbenarten. Mit fachlich fundierten Vorträgen, der praktischen Präsentation guter Beispiele in Marsdorf und motivierenden Aktionen wie der Überreichung der Plakette „Hier sind Schwalben willkommen“ an 40 private Hausbesitzer und Firmen. Darunter zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe und Pferdehöfe aus der Region. Zehn weitere Plaketten werden noch vor Ort übergeben.

„Die Schwalben brauchen nicht nur ausreichend Fluginsekten als Nahrung, sondern auch Lehmpfützen im Frühjahr oder Misthaufen auf dem Hof. Dort besorgen sie sich den Baustoff für ihre Nester“, sagt Matthias Schrack, der Leiter der Fachgruppe. „Und sie brauchen Menschen, die ihnen Gastrecht an und in ihren Häusern und Ställen gewähren.“ Während Mehlschwalben ihre Nester außen an die Wände bauen, nisten Rauchschwalben im Inneren. Dafür eignen sich Ställe und Scheunen aber auch große Garagen oder dergleichen. Damit die Schwalben ungehindert ein- und ausfliegen können, müssten Türen und Fenster allerdings nicht rund um die Uhr offen stehen. „Sie sind geschickte Flieger, ihnen reichen auch kleinere Öffnungen.“

Während Pfützen auf den Wegen und offene Ställe vor wenigen Jahren noch völlig normale Umstände im dörflichen Alltag waren, ist das heute längst nicht mehr so. Naturschützer machen sich daher Gedanken, wie sie diese Bedingungen aufrechterhalten können. Ohne Mitmacher ist das nicht möglich. Und so war der Schwalbentag eine Maßnahme, um Bewusstsein für diese Problematik zu wecken und zum Mitmachen anzuregen.

Die Großdittmannsdorfer und Marsdorfer hatten daher auch Ratschläge parat, wenn die Bedingungen an frisch sanierten Gebäuden und asphaltierten Feldwegen zu schwinden scheinen. Künstliche Lehmpfützen im Frühjahr sowie Kunstnester verhelfen wohnungslosen Schwalben zu einer Brutstätte. Kotbrettchen unter den Nestern sorgen andererseits dafür, den für die Wirtsleute nicht so erfreulichen Kot in geordnete Bahnen zu lenken.

„Die beiden sympathischen Schwalbenarten sind für uns ein Türöffner, um mehr Bewusstsein für Schutzmaßnahmen auch anderer Feld- und Wiesenvögel zu wecken“, sagt Matthias Schrack. „Wer einmal das vertrauliche abendliche Wispern aus dem Mehlschwalbennest gehört oder die akrobatischen Flugkünste der Rauchschwalbe erlebt hat, möchte das nicht mehr missen.“

Doch wie verhilft man den Schwalben wieder zu mehr von ihrer Hauptnahrung, den Fluginsekten? Jeder kann mit einem naturnahen Garten dazu beitragen, dass die Zahl der Insekten wieder anwächst. Umweltverträgliche Landwirtschaft wäre aufgrund der Flächengröße jedoch eine noch wichtigere Voraussetzung. Denn aufgrund der Agrar-Förderpolitik seien seit 2005 die meisten blühenden Wegesäume weggeackert worden. Auch der massenhafte Einsatz von Herbiziden und Insektiziden lässt die Nahrungsgrundlage nicht nur der Schwalben weiter schrumpfen.

Im Rahmen einer Untersuchung zu den Schwebfliegen wurden beispielsweise von 1989 bis 2014 Rückgänge der Artenzahlen zwischen 30 und 70 Prozent gemessen. Die Individuenverluste lagen sogar zwischen 70 und 96 Prozent. Auch das steht im Agrar-Report.

In Ställen wie denen der Agrargenossenschaft Radeburg finden Schwalben übrigens nicht nur Unterschlupf, sondern erfüllen zudem auch eine wichtige Funktion: Sie vernichten eine sehr große Zahl von Stallfliegen und anderer Fluginsekten und sind somit ein wichtiger Bestandteil eines guten Hygienemanagements. Denn Stallfliegen stellen eine große Gefahr für die Übertragung verschiedener Erreger dar.

