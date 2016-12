Wo Neustadt investieren will Der Haushaltsplan für die kommenden beiden Jahre wird bald festgezurrt. Die Stadt will mit dem Geld vor allem Straßen sanieren.

Der Haushalt der Stadt Neustadt soll im Januar beschlossen werden. © Marko Förster

In welche Bauprojekte Neustadt in den kommenden beiden Jahren investieren kann und wird, das entscheidet der Stadtrat in seiner Sitzung im Januar. Dann soll der Doppelhaushalt für 2017 und 2018 verabschiedet werden, teilt Bürgermeister Peter Mühle (NfN) auf SZ-Nachfrage mit. Anfang Dezember hatten sich die Stadträte in einer nichtöffentlichen Klausurtagung bereits über die inhaltlichen Details verständigt. Mühle rechnet damit, dass die Mehrheit der Stadträte mit dem Etat einverstanden ist und ihn abnicken wird. Etwa 20 Millionen Euro wird die Kommune laut dem Planentwurf in jedem einzelnen Jahr investieren können.

Eines der größten Bauprojekte ist der Ausbau der August-Bebel-Straße in Neustadt. Die Trasse, auf der im Moment Kopfsteinpflaster verlegt ist, soll grundhaft ausgebaut werden. Außerdem steht die Sanierung der Oberstraße auf dem Programm. Beide Maßnahmen werden an die 600 000 Euro kosten, ein Drittel verschlingt die Oberstraße. Die Stadt Neustadt hat seit der Wende so gut wie alle Straßen sanieren können. Welche Priorität hat, wurde entschieden, nachdem die Kanäle unterirdisch befahren und begutachtet wurden. „Wir mussten seit 1990 nicht eine einzige Straße zweimal aufbaggern“, sagt Mühle und lobt damit die Vorplanungen. (SZ/kat)

