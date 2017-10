Wo liegt das Abendland? Vier neue Vorträge der Reihe Bautzener Gespräche widmen sich dem Wandel von Wirtschaft, Politik und Heimat.

Um den Heimatbegriff geht es Mittwoch im Bautzener Museum. © Uwe Soeder

Was ist Heimat? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Museum Bautzen an diesem Mittwoch. Der Landesbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen, Joachim Klose, spricht zum Thema: „Wer über Heimat redet, hat sie schon verloren“. Sein Vortrag ist Teil der Reihe Bautzener Gespräche. Die Vorträge und Diskussionsrunden werden seit 2015 von Bürgern organisiert. Sie sollen zum Dialog beitragen und Denkanstöße geben.

Joachim Klose wird in seinem Vortrag über die Bedeutung und die Veränderung der Heimat sprechen. So ist diese einerseits die sichere Basis, die Menschen brauchen, um offen für Neues zu sein. Andererseits ist die Welt in einem stetigen Wandel. Der Einzelne muss sich Heimat also immer neu aneignen. Verändert sich die Umgebung zu rasant, kann Heimat verloren gehen.

Ins Leben gerufen wurden die Bautzener Gespräche angesichts der kontroversen Debatten um die Flüchtlingspolitik. Doch die Themen beschränken sich nicht auf das Thema Zuwanderung. So geht es zum Beispiel am 28. November um die ökonomischen Folgen durch Digitalisierung und Globalisierung. „Sonst knallt’s – warum wir Wirtschaft und Politik radikal neu denken müssen“, heißt der Vortrag der beiden Autoren Marc Friedrich und Matthias Weik in der Volksbank Bautzen.

Wenige Tage später – am 6. Dezember – spricht der Theologe Joachim Schmiedl im Bischof-Benno-Haus Schmochtitz über den Begriff Abendland und seinen Wandel im Laufe der Jahrhunderte. Seine These: Zum Abendland gehören nicht nur das Christentum, sondern auch das Judentum und der Islam. Dieser Gedanke dürfte ebenso Anstoß zu Diskussionen geben wie ein Vortrag von Werner Patzelt. „Wie lässt sich die Demokratie verbessern?“, fragt der Dresdner Politikwissenschaftler und erteilt dabei einer populären Idee eine Absage. Volksentscheide sind aus seiner Sicht ein schlechtes Instrument. Warum und welche Alternativen es gibt, wird er am 11. Januar im Museum Bautzen erläutern. (SZ)

Bautzener Gespräch „Wer über Heimat redet, hat sie schon verloren“ am Mittwoch, dem 25. Oktober, 19 Uhr Museum Bautzen, Kornmarkt 1

