Wo lauern die Stromfresser? Die Stadtbibliothek zeigt eine neue Ausstellung rund ums Thema Energiesparen. Dazu gibt es einen besonderen Service.

Gewusst wie – spart Energie: Unter diesem Slogan flimmerten im DDR-Fernsehen regelmäßig kleine Spots über die Mattscheibe, die dazu animieren sollten, sorgsam mit Strom und Wärme umzugehen. Dass das Thema heute noch genauso aktuell ist, zeigt eine neue Schau: Die Pirnaer Stadtbibliothek präsentiert vom 17. Januar bis 11. Februar eine Wanderausstellung unter dem Titel „Energetische Sanierung“. Interessierte können sich unter anderem darüber informieren, wie sie Energie sparen können, wo es Einsparpotenziale gibt und wie energiefreundliche Umbauten gefördert werden können. Ebenso gibt es Tipps, wie sich Gebäude wirksam dämmen lassen, wie sich ressourcenschonend Wärme erzeugen lässt und wie man möglichst energieeffizient baut. Auch die Verbraucherzentrale Sachsen wird zum Beginn der Ausstellung über ihre eigenen Angebote zum Thema Energie informieren. Wer bereits konkrete Fragen hat, sei es zur Strom- oder Heizkostenabrechnung, zur Modernisierung der Heizungsanlage oder einem geplanten Hausneubau, kann sich am 17. Januar individuell und kostenfrei dazu beraten lassen. Diese Möglichkeit besteht in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Mitgebracht werden sollten entsprechende Unterlagen und auch etwas Zeit, da für diesen Beratungstag keine speziellen Termine vergeben werden. Außerdem können Besucher ihr Wissen in einem kleinen Quiz testen und mit etwas Glück einen Energie-Check in den eigenen vier Wänden gewinnen.

