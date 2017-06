Wo Kreischa im Sommer baut Während der Ferien gibt es in der Gemeinde mehrere größere Baustellen. Und im Herbst kommt noch eine weitere hinzu.

Die Entkernung des Schulturnhallen-Anbaus hat bereits begonnen. Weitere Kreischaer Bauvorhaben sollen indes in Kürze starten. © Karl-Ludwig Oberthür

Es wird gebaut. Gleich an sieben Baustellen in Kreischa rollen die Bagger entweder schon. Oder die Vorhaben beginnen in den kommenden Wochen. Die SZ zeigt auf, was dabei geplant ist und mit welchen Einschränkungen zu rechnen sein wird.

Fast 510 000 Euro für Sporthallenanbau

Bereits begonnen hat die Sanierung des in den 1980er-Jahren errichteten Anbaus an der Sporthalle der Grund- und Oberschule Kreischa, die deshalb auch nur eingeschränkt genutzt werden kann. Hier wird das Gebäude entkernt, zudem ist ein Umbau und die Sanierung des dortigen Sozialtrakts geplant. Die sanitären Anlagen und Umkleiden werden erneuert, sämtliche technischen Anlagen ebenso. Außerdem wird eine neue Lüftungsanlage installiert. Gleichzeitig wird der Anbau gedämmt und behindertengerecht umgebaut. Zugänge werden so neu gestaltet und eine Rampe angebaut. Das Vorhaben ist laut Gemeinde nötig, weil der Anbau den Anforderungen als Teil der Schulsporthalle nicht mehr gerecht werde. Der Brand- und der Wärmeschutz sowie die sanitären Einrichtungen entsprächen nicht den heutigen Anforderungen. Bis September sollen die Arbeiten andauern. Das mit Landesmitteln geförderte Bauprojekt koste rund 510 000 Euro, davon steuert Kreischa etwa 262 000 Euro bei.

Ärztehaus bald barrierefrei erreichbar

Nicht weit entfernt vom Schulstandort befindet sich das Ärztehaus am Haußmannplatz. Hier wird mit einer Rampe ein besserer Zugang für Rollstuhlfahrer geschaffen, damit kann die Praxis der Allgemeinmedizinerin im Erdgeschoss komplett barrierefrei erreicht werden. Auch der Toilettenbereich wird behindertengerecht umgebaut. Das mit Landeszuschüssen finanzierte Vorhaben kostet zirka 87 500 Euro, fast ein Viertel davon übernimmt die Gemeinde. Gebaut wird dieses Jahr und 2018 – in zwei Abschnitten. Laut Bürgermeister Frank Schöning (BFK) werden die Arbeiten mit den Urlaubs- und Schließzeiten der Praxis koordiniert, um Einschränkungen für Patienten so gering wie möglich zu halten.

Hochwasserschutz an zwei Bächen

Bereits so gut wie abgeschlossen ist indes die seit dem vorigen Jahr laufende Gewässerinstandsetzung am Possendorfer Bach infolge des Hochwassers im Juni 2013. Das rund 2,03 Millionen Euro teure Vorhaben soll laut Gemeinde möglichst komplett mit den Hilfen von Freistaat und Bund zur Flutschädenbeseitigung gestemmt werden. Bei den etwa 650 000 Euro teuren Hochwasserschutzarbeiten am Kleincarsdorfer Bach bzw. Gründel soll es ähnlich laufen. Hier dauern die Arbeiten von Juli bis Oktober.

Neue Bauflächen werden erschlossen

Bis diesen Juli abgeschlossen sein soll derweil die privatfinanzierte Erschließung des Baugebiets Rosenstraße II, wo neue Bauflächen geschaffen werden. Kabel sind verlegt worden, es gibt Straßenbauarbeiten. Laut Gemeinde sei weiterhin nur mit geringen Einschränkungen im Straßenverkehr Rosenstraße/Sonnenleite zu rechnen. Zudem sollen auch die Bauarbeiten im Bereich der Dippoldiswalder Straße Nummer 28 bis 38 in Kürze enden. Hier werden neue Trink- und Schmutzwasserleitungen verlegt.

Kirchweg voll gesperrt bei Sanierung

Während hier mit keinen Einschränkungen zu rechnen sei, ist das bei der Sanierung des Kirchwegs zwischen der Einfahrt zur Schule und dem Pfarrweg am Friedhof anders. Die Straße, die sich im schlechten Zustand befindet, soll während der für September und Oktober geplanten Bauarbeiten größtenteils voll gesperrt werden. Das vom Land geförderte Vorhaben kostet nach ersten Schätzungen rund 130 000 Euro.

Feuerwehrhaus kann gebaut werden

Rund das Vierfache wird dagegen das neue Feuerwehrgerätehaus im Kreischaer Ortsteil Lungkwitz kosten. Hier gab es kürzlich grünes Licht für den Baustart in diesem Herbst. Der Förderbescheid aus Mitteln des Freistaats über rund 250 000 Euro ist kürzlich eingetroffen bei der Gemeinde. Geplant ist hier ein zweigeschossiges Haus mit Satteldach, das aus zwei Teilen besteht. In dem einen werden Fahrzeughalle und Lager eingerichtet. Der andere Gebäudeteil hat zwei Etagen. In der unteren sind Umkleiden mit Duschen und Toiletten untergebracht. Im Obergeschoss gibt es ein Büro, eine Küche und einen Schulungsraum.

zur Startseite