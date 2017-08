Wo kommt das denn her? Vor dem Stadtmuseum steht jetzt eine Stele von Benno Werth. Das hat auch mit krimineller Energie zu tun.

zurück Bild 1 von 3 weiter Etwa viermal so groß wie Museumschefin Maritta Prätzel ist die Stele von Benno Werth, die nun als Einzelstück auf dem Poppitzer Platz steht. © Sebastian Schultz Etwa viermal so groß wie Museumschefin Maritta Prätzel ist die Stele von Benno Werth, die nun als Einzelstück auf dem Poppitzer Platz steht.

Die Firma Opti-Bau hat die Stele aufgestellt.

Ursprünglich bildeten die drei Stelen einen Brunnen, der zuletzt in Aachen stand.

Woher kommt die neue Skulptur vor dem Museum? Wer hat sie geschaffen? Was stellt sie dar? Fragen wie diese beantwortet Museumschefin Maritta Prätzel seit vergangener Woche oft – und gern. „Die Stele interessiert die Leute offenbar. Das freut mich.“ Das neue Kunstwerk auf dem Poppitzer Platz ist auch kaum zu übersehen. Sechs Meter misst die Stele aus Bronze. So kann das Kunstwerk gar nicht zwischen Spielplatz, Brunnen und dem Denkmal für die Opfer des Faschismus untergehen. Geschaffen hat es der 2015 verstorbene Künstler Benno Werth. Schon zu Lebzeiten hatte er einen Teil seiner Werke an seine Geburtsstadt übergeben. Nach seinem Tod gingen weitere Arbeiten nach Riesa. Ein ganzer Raum im Stadtmuseum, der Benno-Werth-Saal, wurde ihm gewidmet. Gelebt und gewirkt hat der Bildhauer, Designer und Maler zuletzt in Aachen.

Dort stand auch die namenlose Stele, bevor sie nach Riesa kam – als Teil eines Brunnens. Aus insgesamt drei Bronzeelementen setzte sich das Kunstwerk ursprünglich zusammen. Seit 1978 zierte es die Mies-van-der-Rohe-Straße in Aachen. Die Sechs-Meter-Stele, die nun fest auf dem Poppitzer Platz verankert ist, war das größte Element des Brunnens. Zwei weitere zwei Meter hohe „Stelchen“ rundeten das Bild ab. Doch eines Tages wurde eine der beiden kleinen Stelen gestohlen. „Ich schätze, die Diebe hatten es auf den Materialwert abgesehen. Vorsichtshalber baute die Fachhochschule Aachen, der der Brunnen gehört, auch die zweite kleine Stele ab und bot sie uns an. Da haben wir natürlich ja gesagt“, erzählt Maritta Prätzel. Die Bronzeplastik steht seit dem im Haus am Poppitzer Platz – im Flur zwischen dem Empfang und dem Benno-Werth-Saal.

So blieb die große Stele zunächst allein in Aachen zurück – jedoch nicht lang. Ein paar Jahre später sollte der Platz mit dem Werth-Brunnen umgestaltet werden. „2016 kam die Fachhochschule erneut auf uns zu und fragte, ob wir die große Stele auch noch als Dauerleihgabe haben wollen.“ Da das Kunstwerk nicht gerade ein Leichtgewicht ist, musste vorher ein Statiker ran. „Die Kosten dafür hat dankenswerterweise Feralpi übernommen“, so Prätzel.

zur Startseite