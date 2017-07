Wo kein Gericht, da kein Richter? In das Handelsabkommen zwischen Japan und der Europäischen Union könnten sich private Schiedsgerichte einschleichen.

Der Toyota FCV Plus bei einer Autobil-Schau in Paris. Das japanische Unternehmen gehört zu den größten Automobilherstellern der Welt. © picture alliance / dpa

Es waren Worte, die in Europa vielerorts beflügelten: „Gerade jetzt müssen die EU und Japan zusammenarbeiten, um die Flagge des Freihandels zu hissen.“ Das sagte Japans Premierminister Shinzo Abe bei einem Besuch in Deutschland im März, und dessen Gastgeberin, und Amtskollegin Angela Merkel nickte. Reportern diktierte die deutsche Kanzlerin in den Block: Japan und Europa seien gute Partner, denn sie teilten die Ideale der liberalen Demokratie. Solche Statements schienen echte Bedeutung zu haben in Zeiten, in denen in Großbritannien, den USA und anderswo der Populismus aufblüht und Abschottung beliebter ist als Öffnung. So betonten die Offiziellen aus Japan und Europa zuletzt immer wieder: Sie stünden für eine globale Gemeinschaft, die weltoffen bleibe.

Seit ein paar Tagen wird allerdings angezweifelt, inwiefern diese beiden Wirtschaftsräume auch für eine Welt stehen, deren Handel demokratisch bleibt. Ende letzter Woche leakte die Umweltschutzorganisation Greenpeace Dokumente über das seit vier Jahren verhandelte europäisch-japanische Freihandelsabkommen, das in Kürze vereinbart werden soll. Die Papiere deuten darauf hin, dass für den Schutz von Investoren private Schiedsgerichte eingerichtet werden können, mit denen Unternehmen also die öffentliche Justiz umgehen dürften, um ihre Interessen gegen Staaten zu verhandeln.

Damit stellt sich die Frage: Verletzen hier gerade zwei Regionen, die sich als Anführer des ökonomischen und politischen Fortschritts erklärt haben, heimlich ihre eigenen Standards?

„Die japanische Seite ist sehr, sehr intransparent“, klagte dieser Tage Bernd Lange, EU-Parlamentarier und Vorsitzender des EU-Handelsausschusses. Lange sagte, er würde im Parlament gegen so ein Abkommen stimmen. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte zur Frage mit den Schiedsgerichten: „Mit Japan haben wir bei diesem Thema noch keine Einigung. Die haben da ein anderes Verständnis.“ Die Regelung, an die Japan sich bei Freihandelsabkommen gewöhnt hat, sieht so aus: Fühlt sich ein Unternehmen ungerecht behandelt, erlauben die internationalen Verträge, dass ein privates, geheimes Schiedsgericht einberufen wird, bei dem Kläger und Angeklagter je ihren eigenen Richter mitbringen. Zudem einigen sie sich auf einen dritten Richter, dann wird leise prozessiert und entschieden, wer recht hat.

Als die Europäische Union mit den USA und Kanada Freihandelsabkommen verhandelte, war das Konzept solcher privaten Schiedsgerichte der umstrittenste Punkt. Im Deal mit Kanada einigte man sich deshalb nach großem öffentlichen Widerstand auf einen permanenten, öffentlichen Gerichtshof, der Streitfälle klären soll. Dies sei jetzt der Standard, prahlte man in Europa dann vor der eigenen Öffentlichkeit. Und in der Tat: Auch Vietnam stimmte bereits für so eine permanente, öffentliche Gerichtsbarkeit mit Europa, Singapur und Mexiko sollen bald folgen. Warum sollte das im Umgang mit Japan nun anders sein? Und was würde ein Deal ohne diesen selbst erklärten Richtwert der Gerichtsbarkeit bedeuten?

Fragt man Ingomar Lochschmidt, den Wirtschaftsdelegierten Österreichs in Tokio, hört man Entwarnung. „Ich kann die japanische Seite sehr gut verstehen. Die nationale Justiz ist für den internationalen Handel nicht geschaffen“, sagt Lochschmidt, der zuvor Delegierter in Brasilien war. Private Schiedsgerichte seien die bessere Lösung, denn die Prozesse werden nicht nur wesentlich schneller, sondern auch von kompetenteren Juristen geklärt. Zudem: „Stellen Sie sich vor, Sie müssen als Unternehmer in einem Land wie Venezuela vor einem Bezirksgericht prozessieren, wo die Justiz aber politisiert ist.“

Dem könnte man entgegensetzen, dass weder in Japan noch in der EU die Justiz derart von der Politik gesteuert wird. Warum sollten dann nicht auch Unternehmen den Weg über die ordentlichen Gerichte gehen wie alle anderen Kläger auch? Keisuke Iida, Experte für Freihandelsabkommen, verweist auf die Gewohnheit. „Japan hat mit allen Partnerländern die ad hoc-Regelung, dass in Streitfällen ein Gericht einberufen wird. Einen permanenten Gerichtshof für solche Fälle, wie es der EU vorschwebt, gab es hier noch nie.“ Außerdem sei so etwas noch nie nötig gewesen. „Im Freihandelsabkommen zwischen den USA und Kanada gibt es häufig Streitfälle, in denen private Schiedsgerichte genutzt werden. Aber japanische Betriebe klagen eigentlich nicht“, sagt Iida. So war Keisuke Iida auch eher überrascht, als er zum ersten Mal von den Vorstellungen Europas in dieser Sache hörte.

