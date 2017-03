Wo Kartoffeln wie Flummis hopsen Ein kleines maschinelles Wunderwerk bereichert seit Kurzem die Küche von Fleischermeister Bernd Gawalski.

Matthias Demarchi ist der Mann für die hausgeschälte Kartoffel beim Mittagstisch im Roten Haus. Die neue Maschine macht´s möglich. © Anne Hübschmann

Sie würde das Herz jeder Hausfrau höher schlagen lassen. Besonders am Vormittag, manchmal auch abends und erst recht in Zeiten, in denen eigentlich nach allem anderen der Sinn steht, als den braunen Gesellen mit Schäler oder Messer zu Leibe zu rücken. Ja, so eine Maschine zum Entfernen von Kartoffelschalen würde sich gewiss in so mancher Küche gut machen! Dachte sich wahrscheinlich auch zu Jahresbeginn Bernd Gawalski und schaffte sich kurzerhand eine an! Eine nicht unbedingt preisgünstige Investition, aber doch so effektiv und praktisch für all jene Mitarbeiter, die umtriebig das kulinarische Wohl der Großenhainer im Blick haben.

Immerhin ab den frühen Morgenstunden sorgen zwei Köche bereits im Imbiss am Roten Haus dafür, dass um 7 Uhr ein leckeres Frühstück auf den Tischen stehen kann. Da sich bereits vier Stunden später die ersten Kunden vor der Tür postieren, um Mittag zu essen, wendet sich Fleischer Matthias Demarchi schon gleich danach seiner neuen Wundermaschine zu.

Gut 200 Kilogramm Kartoffeln – selbst angebaut vom Schönfelder Landwirt Thomas Henke – verarbeitet der gebürtige Pole im Laufe einer Woche. Das Gerät, welches ihm sorgsam und akkurat geschälte Speisenbeilagen beschert, ist dabei noch nicht einmal groß und arbeitet nach einem einfachen Prinzip. Zunächst lässt Matthias Demarchi gut fünf Kilogramm Kartoffeln durch die geöffnete Lucke purzeln und schaltet danach das Wasser an, was durch einen Schlauch laufend für sonnengelbe Bällchen sorgt. Nun noch die Zeitschaltuhr auf zwei Minuten eingestellt und den Knopf betätigt. Die Kartoffelschälmaschine läuft. Und wie sie das tut! Wie aufgeregte Flummis hopsen die Kartoffeln durcheinander und werden aufgrund der Schräglage der Schälscheiben von ihrer erdigen Schale befreit. „Auf diese rotierende Weise hat jede Kartoffel mehrmals Berührung mit dem Messer. Denn eine erwischt es immer“, sagt Matthias Demarchi und lacht.

Dass die Kartoffel vor seinen Augen verarbeitungsbereit aufgehübscht wird, entspricht bei näherer Betrachtung dem Gawalski´schen Unternehmergeist. Denn selbst und von handgemacht, lautet die Devise des 46-jährigen Großenhainers. Instandsoßen zum Anrühren fänden sich in seiner Küche ebenso wenig wie fertiger Kartoffelbrei oder gepresste Bratkartoffeln aus der Packung. „Unsere Kunden dürfen zurecht von uns erwarten, dass für eine Soße noch selbst die Knochen ausgelöst werden oder der Kartoffelbrei eben gestampft wird“, betont Bernd Gawalski.

Seit 2008 bietet der erfahrene Fleischermeister neben Nudeln, Hähnchenkeulen oder Reis drei Hauptgerichte an. Viele Essen verlassen auf diese Weise täglich die Küche. Eine, in der jetzt das kleine maschinelle Wunderwerk gute Dienste leistet.

