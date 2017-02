Wo kann noch gebaut werden? Der Gemeinderat ließ untersuchen, wo in Oppach neue Bauplätze entstehen können. Das wertet er jetzt aus.

Symbolbild. © Rafael Sampedro

Die Bauplätze in der Gemeinde Oppach sind gefragt und knapp. Nur wenige stehen noch zur Verfügung. In der Grahbergstraße zum Beispiel entsteht ein neues Baugebiet für fünf oder sechs Eigenheime.

Der Gemeinderat hatte wegen der Nachfrage eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die mögliche Bebauungsflächen in der Gemeinde aufzeigen soll. Diese Untersuchung wird am kommenden Donnerstag, dem 16. Februar, dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vorgestellt. Interessierte Bürger sind dazu herzlich eingeladen. Darüber hinaus geben die Freiwillige Feuerwehr Oppach und die Jugendfeuerwehr ihren Jahresbericht.

Die Oppcher Einwohner haben erneut die Möglichkeit, Anfragen an den Gemeinderat und die Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos) zu stellen. Am Schluss der Sitzung will die Bürgermeisterin Informationen zu aktuellen Vorgängen in Oppach geben. Im Anschluss tagt der Gemeinderat noch in nichtöffentlicher Sitzung.

Die Sitzung des Gemeinderates am 16. Februar beginnt 19 Uhr im Saal des Rathauses Oppach.

