Wo kann man besser einkaufen?

Annaluise Erler von der Buchhandlung Findus in Tharandt hat auf Bestellung jedes Buch parat. © Oberthür

Früher waren es die Versandhäuser. Heute ist es das Internet, das den lokalen Handel um seine Umsätze fürchten lässt. Riesige Auswahl, Bestellen rund um die Uhr, keine Staus und müheloses Preisevergleichen – die Vorteile des Online-Shoppings bringen die Händler vor Ort schon seit Jahren unter Druck.

Nicht so Henri Thorn. Der Uhrmachermeister betreibt in Dippoldiswalde in vierter Generation ein Juweliergeschäft und hat Filialen in Freital und Dresden-Nickern. Angst vor der Konkurrenz durch das Netz hat er nicht. „Das Internet ist eine Chance“, sagt er. Es zwinge einen, das eigene Geschäft zu überdenken und für die Zukunft fit zu machen, sagt er. Thorn selbst hat sich eine Nische gesucht: Er hat sich auf Trauringe spezialisiert – und ist damit nach eigenen Angaben gut im Geschäft. „Wir Händler müssen unsere Vorzüge auch rauskehren“, sagt der Schmuckhändler. Keine Versandkosten, eine ausführliche Beratung, einfacher Umtausch – all das schätzen Kunden bei ihrem Händler vor Ort.

Doch wo kauft es sich tatsächlich besser ein? Die SZ hat den Test gemacht und drei Produkte eingekauft – jeweils online und beim Händler vor Ort.

