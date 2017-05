Wo ist Platz für Homann? Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, doch alles spricht für Leppersdorf. Eine Frage bewegt dabei besonders.

Eine Packung Fleischsalat ist schon da: Künftig wird die zu Müllermilch gehörende Firma Homann Feinkost in Leppersdorf produzieren. Das Unternehmen will eine halbe Milliarde Euro in ein neues Werk investieren. © Thorsten Eckert

Das muss man erst mal hinbekommen. Eine 500-Millionen-Euro-Investition und der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde ist ahnungslos. „Ich war Ende April im Urlaub und habe dort plötzlich den Namen meiner Gemeinde in der Zeitung gelesen. In Leppersdorf entsteht ein neues Werk, 1 000 neue Arbeitsplätze werden geschaffen und ich wusste nichts davon“, sagt Veit Künzelmann (CDU). Auf die Verblüffung folgt die Begeisterung. „Ich sehe das als eine Riesenchance für Wachau und die gesamte Region. Es zeigt, dass der Standort Leppersdorf auf lange Sicht gesichert ist.“ Die Entscheidung bei Müllermilch ist allerdings noch nicht endgültig gefallen. Im Gespräch sind weitere Standorte.

Was spricht für Leppersdorf?

Alle Anzeichen deuten auf ein neues Werk in Leppersdorf. Müllermilch hat den Standort favorisiert. In den Homann-Stammwerken ist er bereits als sicher kommuniziert worden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Eine Autobahn führt vor der Tür vorbei und die A17 ist mit der Fertigstellung der Schnellstraße S 177 nur noch einen Katzensprung entfernt. Das weit wichtigere Argument ist aber: Müllermilch könnte ohne langwieriges Genehmigungsverfahren loslegen. „Für Müllermilch ist vor der Errichtung des neuen Werkes fast nur eine Bauanzeige notwendig“, formulierte es der Wachauer Bürgermeister. Der sogenannte Bebauungsplan, der vor einer solchen Ansiedelung meist nötig ist, liegt schon vor. Normalerweise dauert ein solches Verfahren mehrere Jahre, oft mit ungewissem Ausgang. Die geplante Verlagerung der Produktion im Jahre 2020 dürfte an anderen Standorten kaum zu schaffen sein. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die unmittelbare Nähe zur Sachsenmilch-Molkerei. Hier ergeben sich Synergien, insbesondere bei der Logistik. Joghurt, Käse und Milch werden schon jetzt von Leppersdorf aus in die Supermarktregale der Republik gefahren. Warum nicht auch Feinkostsalate.

Wo könnte das neue Homann-Werk entstehen?

Die Frage nach dem genauen Standort des neuen Werkes dürfte die Einwohner von Leppersdorf besonders interessieren. Müssen weitere Wälder für die Fabrikhallen fallen oder geht es umweltverträglicher zu? Vor wenigen Tagen hat Sachenmilch die dritte Änderung des Bebauungsplanes für das Industriegebiet beantragt. Der Wachauer Gemeinderat hat schon zugestimmt. Jetzt wird das Papier noch das Genehmigungsverfahren im Landratsamt durchlaufen. Vorgesehen ist beispielsweise eine Vergrößerung der Gebäudehöhe im hinteren Teil des Sachsenmilchgeländes auf 40 Meter und eine weitere Verdichtung der Bebauung. Dennoch wird Homann nicht auf dem Molkereiareal entstehen. „Mir ist von der Werkleitung versichert worden, dass die dritte Änderung des Bebauungsplanes nichts mit Homann zu tun hat“, sagte Veit Künzelmann. Am Wahrscheinlichsten ist eine Ansiedelung auf der noch freien Fläche zwischen der A4 und dem Milchwerk. Das Areal gehört Müllermilch schon jetzt. Die Anbindung ist optimal und laut Veit Künzelmann ist da noch genügend Platz. „Die freie Fläche beträgt rund 40 Hektar. Das ist sicher mehr, als das neue Werk benötigt.“ Vorboten für Aktivitäten auf dem Gelände gibt es bereits. Sachsenmilch hat die Verlegung eines Baches auf dem Gelände beantragt. Auch müssten vergleichsweise weniger Bäume gefällt werden.

Links zum Thema Kommentar: Wachau vor großen Aufgaben

Welche Aufgaben warten jetzt auf Wachau?

1000 Mitarbeiter soll die neue Fabrik haben. Sie brauchen Wohnraum, die Kinder müssen betreut werden und in die Schule gehen. Sicher werden nicht alle Homann-Beschäftigten in der Gemeinde Wachau wohnen, ein großer Teil wird pendeln. Doch viele werden auch Wohnraum in der Nähe des Arbeitsplatzes suchen. Die Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder sind top. Jeder Ortsteil hat einen eigenen Kindergarten. Noch sind freie Plätze vorhanden. Die Gemeinde hat zwei moderne Grundschulen vorzuweisen. Weniger gut sieht es derzeit mit Standorten für Hausbauer aus. Die Gemeinde bemüht sich seit Jahren darum. Doch das erweist sich als schwierig. Flächen sind in privater Hand. „Um sie als Bauland ausweisen zu können, brauchen wir die Zustimmung beispielsweise von der Naturschutzbehörde. Natürlich müssen auch die Eigentümer dieser Wiesen oder Felder ihr Einverständnis erklären. Dabei stoßen wir auf Widerstände“, sagte der Bürgermeister kürzlich.

Was sagen Leppersdorfer zur Ansiedelung?

Martin Kunath kennt als Bäckermeister und Mitglied im Leppersdorfer Dorfclub die Stimmungslage im Ort recht genau. „Alle, mit denen ich gesprochen habe, sehen die Homann-Ansiedlung positiv. Das bringt den Ort voran.“ Er verstehe auch das Klagen der Beschäftigten in den alten Bundesländern nicht so recht. „Vor 25 Jahren mussten viele aus der Region der Arbeit im Westen hinterherfahren. Für etliche ist das Pendeln immer noch Alltag. Jetzt sind andere gefordert.“ Falk Hanitzsch, Ortschafts- und Gemeinderat der Offenen Bürgerliste (OBL) sieht Nachteile. „Durch das neue Werk werden die Verkehrsprobleme zunehmen. Ich habe von 400 zusätzlich Autos pro Tag durch das Werk gehört. Das wird trotz der neuen Umgebungsstraße eine große Belastung.“Auch ist für ihn fraglich, woher die 1000 neuen Mitarbeiter kommen sollen. „In Radeberg herrscht quasi Vollbeschäftigung. Es werden also vor allem Pendler bei Homann arbeiten.“ Weitere Stimmen befürchten wegen der hohen Investitionen zumindest für die nächsten Jahre einen Rückgang der Gewerbesteuereinahmen für Wachau.

zur Startseite

Artikelempfehlung Wo ist Platz für Homann? Leppersdorf. Das muss man erst mal hinbekommen. Eine 500-Millionen-Euro-Investition und der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde ist ahnungslos. „Ich war Ende April im Urlaub und habe dort plötzlich den Namen meiner Gemeinde in der Zeitung gelesen. In Leppersdorf entsteht ein neues Werk, 1 000 neue Arbeitsplätze werden geschaffen und ich wusste nichts davon“, sagt Veit Künzelmann (CDU). Auf die Verblüffung folgt die Begeisterung. „Ich sehe das als eine Riesenchance für Wachau und die gesamte Region. Es zeigt, dass der Standort Leppersdorf auf lange Sicht gesichert ist.“ Die Entscheidung bei Müllermilch ist allerdings noch nicht endgültig gefallen. Im Gespräch sind weitere Standorte. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wo-ist-platz-fuer-homann-3690649.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: