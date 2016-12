Wo ist Katze „Merle“? Zuletzt wurde die Katze in Bischofswerda in Richtung Steinweg gesehen.

Katze „Merle“ verschwand am 2. Dezember. © privat

Eine Familie vermisst sie schmerzlich. Katze „Merle“ ist seit dem 2. Dezember spurlos verschwunden, einfach ausgebüxt auf dem Parkplatz der Tierarztpraxis Dr.Mohr an der Ampelkreuzung Dresdner Straße/Steinweg in Bischofswerda. Zuletzt wurde die Katze in Richtung Steinweg gesehen, berichtet die Familie. Merle ist viereinhalb Jahre alt und dreifarbig. Wer kann helfen, wer hat sie gesehen? Wem ist die Katze möglicherweise zugelaufen? Über Hinweise freut man sich unter 03594 703110. (SZ)

