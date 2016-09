Wo ist Kater Erwin? Familie Gebauer aus Großharthau vermisst ihren Stubentiger.

© privat

Das Ehepaar Dagmar und Klaus Gebauer aus Großharthau vermissen ihren Kater Erwin. Das rötliche Tier ist seit dem 3. September verschwunden. Gebauers sind erst vor kurzem aus Bühlau an die Randsiedlung in Großharthau gezogen. Nach einer Woche Eingewöhnung durfte Erwin wieder ins Freie. Doch am 3. September gab‘s im Dorf ein Feuerwerk – und Erwin blieb weg. Gebauers hoffen, dass ihn jemanden gesehen oder gefunden hat. Ihre Numemr: 0174 2179780. (cm)

