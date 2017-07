Wo ist „Hase“? Die kleine Emilia hat ihr heiß geliebtes Kuscheltier im Weißeritzpark in Freital verloren. Wer hat den Plüschhasen gesehen?

Dieses Kuscheltier ist im Weißeritzpark verloren gegangen. © privat

Er ist etwa 30 Zentimeter groß, hat braunes Fell, schwarze Knopfaugen, lange Ohren und eine Schleife am Hals – in Freital wird derzeit ein heiß geliebtes Kuscheltier gesucht. Die dreijährige Emilia hat ihn am Dienstagnachmittag am Spielemax im Weißeritzpark verloren. „Auch wir als Eltern und die Großeltern sind sehr traurig über den Verlust, denn es hängen viele Erinnerungen daran. Der Hase wurde auch immer und überall mitgenommen“, schreiben die Eltern, Stephanie Lux und Albrecht Peters, der Sächsischen Zeitung. „Wir stehen auch im täglichen Kontakt mit dem Center-Management des Weißeritzparks.“ Der Wachschutz wolle das Einkaufszentrum noch einmal gründlich absuchen. Auch das Ordnungsamt der Stadt ist informiert. Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich gern an die SZ wenden. (SZ)

zur Startseite