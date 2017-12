Wo ist Großenhain weihnachtlich? Die SZ fragt: Wo gefällt es Ihnen in der besinnlichen Zeit am besten?

In den Schaufenstern sind nun auch die Nikolausstiefel von Großenhain-aktiv versteckt. Sie können ab 6. Dezember abgeholt werden. © Labitzke

Großenhain. Geschmückte Straßen, Schwibbogen in den Fenstern und originell dekorierte Schaufenster – die heimelige Atmosphäre des Advents ist in Großenhain schon zu spüren. Wo aber gefällt es den SZ-Lesern am besten?

Wir rufen Sie auf, uns die schönsten weihnachtlichen Plätze der Stadt zu nennen. Das kann alles sein: eine neue Pyramide im Garten, ein hübsch geschmücktes Haus oder eine anziehende Ladendeko. Schreiben Sie uns, wo Großenhain für Sie am weihnachtlichsten ist. Die SZ veröffentlicht dann eine Fotoseite mit den schönsten Motiven.

Schreiben Sie an SZ Großenhain, Meißner Straße 13, 01558 Großenhain oder schicken Sie eine Mail an sz.grossenhain@ddv-mediengruppe.de. (SZ)

zur Startseite