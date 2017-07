Wo ist die Baruther Straße? Weil Navigationsgeräte nicht schneller aktualisiert werden, haben Rettungskräfte mitunter ein Problem.

Wo ist die Baruther Straße? © Uwe Soeder

Eine Straßenbezeichnung im Baustellenkalender der SZ irritierte eine Frau aus Rackel. Sie fragte zur Bürgerfragestunde im Gemeinderat, wo denn eigentlich die Baruther Straße in Rackel ist?

Diese Straße gibt es in Rackel seit dem Gemeindezusammenschluss von Malschwitz und Guttau nicht mehr, bestätigt der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel. Er weiß, dass Straßenbezeichnungen schon mehrfach zu Irritationen führten. Zum Beispiel beim Rettungsdienst. Das könne auch mal schlimm ausgehen, sagt Seidel. Auch das Landratsamt Bautzen, das die Informationen für den Baustellenkalender liefert, muss zugeben, dass es diese Straße dort nicht gibt. Es handelt sich dabei um die Rackeler Dorfstraße in Rackel. Die Baruther Straße befindet sich im Ortsteil Kleinsaubernitz. Die Straßenumbenennung erfolgte jedoch schon 2013 nach dem Zusammenschluss. „Die Gemeinde Malschwitz hat nach dem Zusammenschluss sehr vorbildlich die Veränderungen mitgeteilt“, sagt Sabine Rötschke von der Pressestelle des Kreises. So kamen die Infos auch an die zentrale Rettungsleitstelle und die 17 Rettungswachen. Dass die Straßennamen dennoch nicht richtig in den modernen Navigationsgeräten der Fahrzeuge angezeigt werden, liege daran, „dass es zum Teil bis zu vier Jahre dauert, bis die Änderungen in diese Systeme einfließen und dem Rettungsdienst zur Verfügung stehen“, sagt Sabine Rötschke. Die Mitarbeiter schulen sich zwar zu den Örtlichkeiten, allerdings werden manchmal eben auch Navigationsgeräte gebraucht.

Auf der anderen Seite kritisiert das Landratsamt, dass Gemeinden sich nicht oft um Straßennamen kümmern, um zum Beispiel Dopplungen in den Orten auszuschließen. Auch sei es oft schwer, Hausnummern zu erkennen. „Dies führt gerade in den Nachtstunden zu Verzögerungen“, sagt Sabine Rötschke. (SZ/kf)

