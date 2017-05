Wo ist der nächste Hofladen? Eine Internetseite soll die Suche nach regionalen Anbietern erleichtern. Für den Altkreis funktioniert das noch nicht.

Bisher ist nur das Hofgut Pulsitz auf der Karte verzeichnet. © Screenshot: M. Fricke

Produkte aus der Region werden bei den Kunden immer beliebter. Doch wo gibt es die eigentlich zu kaufen? Bei der Suche nach regionalen Anbietern soll zukünftig die Internetseite bei-mir-um-die-ecke.de helfen. Zwei Berliner haben sie am Dienstag online stellt. Bis dahin gab es fast 1 500 verzeichnete Einträge. Aber nur einen aus der Region Döbeln.

Im Vorfeld haben die Betreiber der Internetseite nach Manufakturen, Produzenten und Hofläden in Deutschland gesucht, die sich öffentlich im Internet oder in sozialen Netzwerken präsentieren. Die dort angegeben Daten haben sie recherchiert und die Anbieter in die Karte aufgenommen, erklärt Markus Kosel. Die ist jedoch keinesfalls abgeschlossen. Jetzt sind die Anbieter, aber auch die Kunden am Zug. Über den Button „Manufaktur vorschlagen“ können diese die eigene Einrichtung oder einen bekannten Anbieter melden. „Wir überprüfen dann die Daten und nehmen den Eintrag auf“, so Kosel. Nach und nach sollen sich so die weißen Flecken auf der Karte schließen, wie es sie beispielsweise derzeit noch im Altkreis gibt. Denn der hat ohne Zweifel unter anderem mit dem Gut Gadewitz oder der Biogärtnerei Auenhof noch mehr zu bieten.

„Wir nehmen kleine Produzenten auf, die noch mit Liebe und Passion ihr Handwerk ausüben“, sagt Markus Kosel. Dazu gehöre der Bauer mit eigenem Hofladen oder der Vermarktung regionaler Produkte ebenso wie der Imker oder der Hersteller von Ölen und Marmeladen. Wichtig sei, dass der Betrieb noch nicht industriell sei, so Markus Kosel. Mit der Plattform Regionales Sachsen bietet auch der Freistaat eine ähnliche Übersicht an. Aber auch dort gibt es mit dem Landwirtschaftsbetrieb von Alexander Zschaage aus Nauhain nur einen Eintrag aus dem Raum Döbeln.

Auf die Idee mit der Plattform sind die Berliner gekommen, weil sie selbst bei der Suche nach regionalen Anbietern oft erfolglos geblieben sind. „Wir hatten mal ein Café, in dem wir solche kleinen Produkte verkaufen wollten. Aber im Netz waren die Anbieter schwer zu finden“, sagt Kosel. Ein deutschlandweites Verzeichnis fehlte bisher. (DA/mf)

