Wo ist der Fiat vom Parkplatz? Weiteres verschwundenes Fahrzeug kommt auf die Liste der mittelsächsischen Polizei-Sonderkommission.

Die Soko „Kfz“ fahndet derzeit nach einem schwarzen Fiat Freemont. Dessen Besitzer stellte den SUV am Dienstagabend in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 21.25 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Jochen-Köhler-Straße ab. Als er zum Parkplatz zurückkehrte, musste der Fiat-Besitzer feststellen, dass sein Wagen im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen worden war.

