Wo ist Bennos Grab im Dom? Die letzte Ruhestätte des ersten sächsischen Heiligen ist nun auffindbar – und auch die Annas von Sachsen.

Eine schlichte Sandsteinplatte ist in der Mitte des Domes in den Boden eingelassen. © Claudia Hübschmann

Es muss ziemlich brutal vonstattengegangen sein: Bewaffnete drangen auf Geheiß des Kurfürsten in den Meißner Dom ein, und in ihrem Gefolge, begannen Steinmetze das Grab „fachgerecht“ zu zerstören. So etwa muss es sich 1539 zugetragen haben, als die Reformation in Meißen eingeführt wurde und die letzte Ruhestätte des 1106 verstorbenen Bischofs Benno nicht mehr geduldet wurde. Warum der bescheidene und beliebte Bischof, der am 31. Mai 1523 von Papst Hadrian heiliggesprochen worden war, solchen Hass auf sich zog, wird am Titel einer Luther-Schrift deutlich: „Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden“. Luther ging es mit seiner Schmähschrift wohl weniger um die konkrete Person Bennos als vielmehr um die Tatsache der Heiligenverehrung, die er strikt ablehnte.

„Viele Besucher fragen nach, wo sich denn das Benno-Grab im Dom befindet“, sagte Dompfarrer Andreas Beuchel gestern vor der Presse in Meißen. Deshalb habe man sich entschlossen, die Stelle zu signieren, erklärte Dombaumeister Dr. Knut Hauswald. Konkret sieht das so aus, dass exakt in der Mitte des Domes eine schlichte Sandsteinplatte in den Boden mit der Aufschrift „BENNO +“ eingelassen ist. Die Projektion einer Abbildung des einst prachtvollen Hochgrabes des Heiliggesprochenen auf den Fußboden unter der Westempore vervollständigt die symbolische Heimholung Bennos in den Meißner Dom, wie es der Historiker Matthias Donath formulierte.

Dombaumeister Hauswald erklärte, dass Benno insofern arm dran gewesen sei, als er zwischen die Fronten von Kaiser und Papst geriet, die sich darüber stritten, wer Geistliche in ihr Amt einsetzen dürfe. Um wie viel mehr traf die Feststellung eines schweren Lebens auf Anna von Sachsen (1544 - 1577) zu. Sie war mit Wilhelm I. von Oranien, der in den Niederlanden gegen die katholischen, spanischen Besetzer kämpfte, verheiratet worden und des Ehebruchs angeklagt. Sie wurde buchstäblich im Meißner Dom verscharrt. Aber aus alten Urkunden geht hervor, wo ihr Grab gewesen sein musste, nämlich in der Fürstenkapelle. Dort erinnert jetzt eine Platte mit ihrem Namenszug an sie. Damit haben die vielen niederländischen Besucher des Doms nun einen Ort des Gedenkens an die von ihnen verehrte Fürstin.

