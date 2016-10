Wo in Ostrau überall gebaut wird In der Gemeinde sollen bis zum Jahresende noch einige Straßen saniert werden. Der DA sprach mit Bürgermeister Dirk Schilling.

Dirk Schilling, Bürgermeister der Gemeinde Ostrau (CDU). © André Braun

Eigentlich sollte in diesem Jahr mit einem großen Bauprojekt, an dem auch die Gemeinde beteiligt ist, begonnen werden. Weil der Landkreis für die Kreisstraße in Kiebitz kein Fördergeld bekommen hat, wurde das Vorhaben auf das kommende Jahr verschoben. Die Gemeinde hatte für den Gehweg, die Straßenbeleuchtung und einen Anteil am Vorhaben Geld in den Haushalt eingeplant und Fördergeld beantragt.

Herr Schilling, welche Auswirkungen hat die Verschiebung des Straßenbaus auf den Haushalt der Gemeinde?

Prinzipiell keine. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr mit der Sanierung der Kreisstraße begonnen werden kann. Das eingeplante Geld können wir sozusagen mitnehmen. Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in diesem Ortsteil hatte die Gemeinde für die Planung und den Bau 160 500 Euro im Haushalt eingestellt. Für den etwa einen Kilometer langen Fußweg waren es noch einmal 294 300 Euro, und dann wird die Gemeinde noch anteilmäßig an den Gesamtkosten in Höhe von 150 000 Euro für den Bau der Stützmauern beteiligt.

Welche Straßenbaumaßnahmen sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden?

Wir haben inklusive Fördergeld 138 000 Euro für Reparaturen an den Gemeindestraßen in den Haushalt eingestellt. Das Geld soll zum Beispiel dafür genutzt werden, um die Schäden der Gemeindestraße zwischen Kiebitz und Schlagwitz zu reparieren. Der Auftrag dafür wird zum Gemeinderat am 18. Oktober vergeben.

Das trifft auch auf die Sanierung der Stichstraße „Zum Spitzen“ in Zschochau zu. Dazu kommen noch drei Straßen in Schrebitz, die grundhaft ausgebaut werden. Für den Graumnitzer Weg und die Straße „Am Krebsbach“ werden ebenfalls die Aufträge am kommenden Dienstag vergeben. Auch die Däbritzer Straße soll noch in Ordnung gebracht werden.

Um sie noch in diesem Jahr bauen können, müssen wir zunächst die Gesamtkosten übernehmen und bekommen erst im Jahr 2018 die Fördermittel ausgezahlt. Damit wir das so handhaben können, war ein Eilbeschluss zu fassen, dass der Gesamtbetrag in den diesjährigen Haushalt eingestellt wird. Daraufhin hat die Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber dem Fördermittelgeber erklärt, dass unsere Gemeinde wirtschaftlich dazu in der Lage ist, die Vorhaben vorzufinanzieren. Dank dieser schnellen und unkomplizierten Unterstützung durch das Landratsamt haben wir die Zuwendungsbescheide bereits erhalten.

Im Gewerbegebiet lässt die Gemeinde die Fußwege in Ordnung bringen. Wie weit sind die Arbeiten vorangeschritten?

Die Arbeiten sind im Zusammenhang mit der Verlegung der Gasleitung durch die Stadtwerke Döbeln zu sehen. 25 Jahre nach der Errichtung gibt es da an einigen Stellen Unebenheiten. Auch die Straßenborde aus Beton sind teilweise zerfahren und sollen erneuert werden. In Absprache mit den Stadtwerken nehmen die beauftragten Firmen nicht nur das Pflaster heraus, das im Bereich ihres Grabens liegt. Den teilweisen Wiedereinbau der Pflastersteine, das Absenken und Ersetzen der Borde muss die Gemeinde beauftragen und bezahlen. Deshalb hat sie von den Unternehmen, die bereits für die Stadtwerke arbeiten, Angebote abgefordert. Die bekamen auch die entsprechenden Aufträge. Die Gehwegsanierung im Gewerbe- und im Wohngebiet kostet insgesamt 55 000 Euro. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Im August vergaben die Gemeinderäte den Auftrag zum Abriss das Hauses Nummer 5/7 in Münchhof. Wann beginnen die Arbeiten?

Den Auftrag für den Abriss und die Herstellung der Böschung bekam die Firma O.H.T. Hoch- und Tiefbau GmbH aus Ostrau. Sie gab das wirtschaftlichste Angebot von vier Bietern ab. Nachdem der Auftrag um einige Kleinanlagen erweitert wurde, sollen die Arbeiten im November beginnen. Das Haus ist stark sanierungsbedürftig. Die Kosten für eine Sanierung würden den Wert um ein Vielfaches übersteigen. Deshalb entschloss sich die Gemeinde, die Eigentümer der Immobilie ist, zum Abriss.

Abgerissen werden soll auch das Haus Nummer 7a an der Oschatzer Straße. Auf dem Areal soll ein Verkehrsgarten entstehen. Wann beginnen die Arbeiten?

Zunächst brauchen wir die Ausführungsplanung. Die Räte haben Ende August das Architekturbüro Zache aus Großweitzschen damit beauftrag. Zur Sitzung im September wurde die Entwurfsplanung und Kostenschätzung vorgestellt. Insgesamt sollen der Abriss und der Bau des Verkehrsgartens 179 000 Euro kosten. 135 000 Euro bekommt die Gemeinde aus dem Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“, 44 000 Euro Eigenmittel steuert die Kommune dazu. Diese werden durch Geld aus der investiven Schlüsselzuweisung sowie durch die Einsparung von Betriebskosten für das Gebäude gedeckt. Der Abriss des Gebäudes und der Betonfläche kann nun ausgeschrieben werden und soll noch in diesem Jahr beginnen. Im nächsten Jahr kann dann der Verkehrsgarten gebaut werden. Es gibt noch weitere Pläne mit dem danebenliegenden Grundstück. Hier wird eine Auffahrt entstehen. Die bisherige ist sehr spitz und damit schlecht einsehbar. Schon öfter gab es deshalb berechtigte Kritik.

Gibt es noch ein Vorhaben, das ich vergessen habe?

Der Feuerlöschteich Münchhof und die Sanierung der Bachmauer in Kiebitz sind angeschoben, werden aber maximal begonnen und erst nächstes Jahr fertig.

Es fragte: Sylvia Jentzsch

