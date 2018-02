Wo in den Kitas gespart werden kann Die Elternbeiträge steigen, weil sich die Betriebskosten erhöhen. Die Gemeinde fahndet nun nach Energiefressern.

Die Elternbeiträge für Kinder, die in den drei Einrichtungen der Gemeinde Großweitzschen betreut werden, steigen am dem 1. März moderat an. Doch es ist vorauszusehen, dass das nicht das Ende der Erhöhungen ist. © Dietmar Thomas

Großweitzschen. Die Elternbeiträge für die Betreuung der Jüngsten in der Gemeinde Großweitzschen steigen ab dem 1. März. So hatte es der Gemeinderat bereits im November beschlossen. Doch nun stand auf der Einladung zur Ratssitzung eine erneute Erhöhung der Beiträge. Das sorgte für Verwunderung. Zwei Väter, unter ihnen Torsten Schmiedgen, nutzten die Gelegenheit, einige Fragen loszuwerden, die sie in Bezug auf die Elternbeiträge hatten. Dabei ging es vor allem um mögliches Einsparungspotenzial, um die Betriebs- und Personalkosten zu senken. Denn diese Betriebskosten sind die Grundlage für die Berechnung der Elternbeiträge. Wenn diese immer weiter steigen, erhöhen sich auch die Kosten für die Eltern.

Hohe Energie- und Heizkosten in Mockritzer Einrichtung

Torsten Schmiedgen wollte von den Räten und der Verwaltung wissen, wo sie Einsparpotenziale sehen. „In der Kita in Mockritz sind die Heiz- und Energiekosten hoch. Wir sind zurzeit dabei, zu ermitteln, woran das liegt und wie Abhilfe geschaffen werden kann“, so Ratsmitglied Jörg Ulmitz. Das Gebäude in Mockritz habe zum Beispiel keine Wärmedämmung. Nun müsse überlegt werden, welche Investitionen Sinn machen, um Kosten zu sparen, so Ulmitz. Gemeinderat Sven Schilder wollte wissen, wie weit die Ursachenforschung vorangeschritten sei. Das betreffe auch den hohen Stromverbrauch in der Mockritzer Einrichtung.

„Bei einem zeitnahen Ortstermin sollen die möglichen Ursachen analysiert werden. Dann können wir überlegen, was wir unternehmen“, so Ulmitz.

Schmiedgen fragte nach, ob es vielleicht Sinn hätte, eine eigene Reinigungskraft einszustellen. „Wir müssen ein zertifiziertes Reinigungsunternehmen mit ausgebildeten Kräften einsetzen, um Rechtssicherheit zu haben. Wenn zum Beispiel Krankheiten ausbrechen, muss mit bestimmtem Reinigungsmaterial gearbeitet werden. Auch die Qualitätsstandards sind einzuhalten“, so Jörg Burkert. Gemeinderat Manfred Nestler fügte hinzu, dass es auch eine Vertretung im Krankheitsfall oder bei Urlaub geben müsse.

Personalkosten werden künftig weiter steigen

Eine Erzieherstelle sei in der Kita Großweitzschen nicht besetzt, so Schmiedgen. „Die Einrichtung ist eine Integrationskita. Der künftige Erzieher benötigt eine spezielle Ausbildung. Die Stelle soll neu besetzt werden“, so Burkert. Ansonsten müsse sich die Gemeinde bei der Bezahlung des Kita-Personals an die tariflichen Vereinbarungen halten und die steigen kontinuierlich mit jeder Tariferhöhung. Hinzu komme, dass auch im Interesse der Eltern der Personalschlüssel nach unten gegangen sei, weniger Kinder von einem Erzieher betreut werden. Auch das dafür zusätzlich benötigte Personal lasse die Beiträge steigen, sagte Burkert.

Grundsätzlich hatten sich die Räte die Entscheidung im November nicht leicht gemacht (DA berichtete). Mit den Erhöhungen bleibt Großweitzschen an der unteren Grenze. Das sächsische Kindertagesstättengesetz schreibt für die Betreuung von Krippenkindern einen Eigenanteil zwischen 20 und 23 Prozent vor. Wer sein Kind in einer der drei Einrichtungen in der Gemeinde Großweitzschen betreuen lässt, zahlt ab 1. März 210 Euro. Das sind 20,38 Prozent der Betriebskosten. Die werden jedes Jahr ermittelt und setzen sich aus den Personal- und Sachkosten zusammen. Eltern von Kindergarten- und Hortkindern müssen sich mit einem Prozentsatz von 20 bis 30 Prozent an den Kosten beteiligen. Die Räte beschlossen für Kindergartenkinder einen Beitrag von 115 Euro (23,71 Prozent), für eine fünfstündige Hortbetreuung 54,17 Euro (23,36 Prozent) und für eine sechsstündige Betreuung 65 Euro (23,36 Prozent).

Für das Jahr 2018 keine weitere Steigerung geplant

„Die Kosten für die Kinderbetreuung sind über Jahre gestiegen. Es war immer Ziel des Gemeinderates, am unteren Limit zu liegen. Und das haben wir geschafft“, so Gemeinderat Arne Philipp. Vor allem Rätin Susan Munz habe sich dafür eingesetzt, dass die Beiträge erst ab dem 1. März steigen, da im Januar viele finanziellen Belastungen auf die Familien zukommen, so Jörg Burkert.

„Wir haben uns auf ein geringes Maß bei der Erhöhung geeinigt, um die Eltern nicht zu sehr zu belasten“, so der zweite stellvertretende Bürgermeister Sven Krawczyk. Doch die Kosten für verschiedene Dienstleistungen wie die Reinigung steigen auch, weil dem Personal Mindestlohn gezahlt wird. Hinzu kommen Personalkosten, die wegen der Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst ebenfalls höher sind.

Jörg Burkert begründete den Eltern, warum die Räte noch einmal über die Beiträge beschließen mussten: „Wir haben einen Formfehler gemacht. Darauf hat uns die Rechtsaufsichtsbehörde hingewiesen. Wir müssen zuerst eine Änderungssatzung beschließen und dann die Erhöhung. Das erfolgt nun mit den neuen Beschlüssen. Eine weitere Steigerung in diesem Jahr ist nicht vorgesehen“., erklärte der stellvertretende Bürgermeister Jörg Burkert

