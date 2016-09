Wo im Landkreis Ärzte fehlen Ein Gutachten bescheinigt insbesondere dem ländlichen Raum Defizite. Handlungsbedarf besteht aber nicht nur dort.

Überfülltes Wartezimmer einer Arztpraxis. Wo die Arztdichte gering ist, müssen Patienten mehr Zeit oder weitere Wege für Untersuchungen einplanen. Neustadt und Freital sind zwei Regionen im Landkreis, die auffallend oft von anderen Orten mitversorgt werden. Experten sehen eine gewisse Konzentration als unvermeidlich an. © Symbolbild/dpa

Region Freital. Wer in Sachsen im ländlichen Raum alt wird, hat es schwer. Das geht aus einem aktuellen Gutachten des Zentralinstitutes für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland hervor. Darin wird der Versorgungs- und Ärztebedarf bis 2030 prognostiziert. Ausgangspunkt dafür sind Behandlungs- und Diagnose-Daten, die aus dem Jahr 2013 stammen. In einigen Regionen des Landkreises besteht erhöhter Handlungsbedarf, um die Versorgung auch in Zukunft abzusichern.

Die SZ gibt einen Überblick zu den regionalen Ergebnissen des Gutachtens.

Wie schwierig ist es, Arztstellen auf dem Land nachzubesetzen?

Das Durchschnittsalter der Vertragsärzte in Sachsen ist in den vergangenen Jahren gestiegen – über die Hälfte ist 55 Jahre und älter. In den nächsten zwei Jahrzehnten werden viele Stellen frei.

In den Großstädten ist es nicht schwierig, Lücken zu schließen. In den ländlichen Regionen sieht es jedoch nicht so rosig aus. Allgemeinärztin Heidrun Ryback aus Gohrisch etwa kommt langsam in das Alter, in dem sie sich zurückziehen und einmal etwas für sich tun möchte. Mit der Suche nach einem Nachfolger hat sie vor drei Monaten begonnen. „Ich weiß nicht, warum alle jungen Ärzte in die Stadt wollen. Ich liebe den ländlichen Raum“, sagt sie. Sie kennt einige Kollegen im Umland, die ihre Praxis an die nächste Generation weitergeben möchten. Doktor Rainer Winterstein aus Königstein konnte seine Praxis erst mit 73 Jahren an eine jüngere Kollegin übergeben. So weit will es Heidrun Ryback nicht kommen lassen. Aber lösen kann sie das Problem nicht allein.

Wo gibt es schon jetzt Probleme in der Versorgung?

Anders als etwa in großen Städten wie Dresden und Leipzig kommt in Freital und Dippoldiswalde auf tausend Einwohner nicht einmal ein Arzt. Neustadt und Freital sind im Landkreis die Regionen, die auffallend oft von anderen Orten mitversorgt werden. Die Arztdichte aller Ärzte in Sachsen liegt zwischen 1,24 und 2,61 Ärzten je tausend Einwohner.

Besonders bevölkerungsschwache Regionen sind hinsichtlich der Arztdichte benachteiligt und werden in Zukunft noch mehr Probleme bekommen. Je weniger Ärzte in einer Region angesiedelt sind, desto weiter sind auch die Strecken, die man zurücklegen muss. Und der Arbeitsdruck der Mediziner steigt. Auch bei Heidrun Ryback sind in den vergangenen Jahren die Patientenzahlen angestiegen.

Was können die Städte und Gemeinden tun?

Ob sich Mediziner in einer Region niederlassen, hängt oftmals davon ab, wie gut die Infrastruktur der Gemeinde ist, ob es ausreichend Betreuungsangebote für Kinder sowie Arbeitsangebote für Lebenspartner gibt. Dippoldiswalde zählt zu den Regionen mit der geringsten zu erwartenden Niederlassungswahrscheinlichkeit. In Freital wird der Versorgungsbedarf laut dem Gutachten mit der Bevölkerung wachsen, allerdings ist dort die Infrastruktur auch attraktiver als in den ländlichen Regionen, sodass sich Ärzte dort eher ansiedeln dürften.

Welche Lösungsansätze gibt es, um die Situation zu entschärfen?

Der Geschäftsführer des Zentralinstitutes, Dominik von Stillfried, sagt: „In den Abwanderungsregionen geht es hauptsächlich darum, frei werdende Praxen nachzubesetzen.“ Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) will Sachsen für junge Ärzte attraktiver machen – zum Beispiel durch Stipendien und Weiterbildung. Die Aufgabe, den medizinischen Nachwuchs für ländliche Regionen zu begeistern, ist aber noch nicht gelöst.

Das Zentralinstitut sieht eine gewisse Konzentration insbesondere der fachärztlichen Versorgungsstandorte als unvermeidlich an. Sinnvollerweise sollte das an verkehrsgünstigen Orten passieren und idealerweise an Krankenhausstandorten. Das würde helfen, unnötige Einweisungen in ein Krankenhaus zu vermeiden.

zur Startseite