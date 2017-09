Wo Ideen geschmiedet werden In alten Werkstätten entstehen Innovationen für die Wirtschaft. Die SZ war dabei in Cottbus, Löbau und Kirschau.

Schmieden ist ein schöpferischer Akt. Das gilt auch fürs Schmieden neuer Ideen. In der Lausitz treffen sich Experten und Neu-Einsteiger aus verschiedenen Wirtschaftszweigen in alten Fabriken, um Ideen für die Zukunft zu entwickeln. © momentphoto.de/bonss

Schließen wir für einen Moment die Augen und denken an eine Werkstatt. Keine Werkstatt von Künstlern, sondern in der Industrie. Wir denken an Drehmaschinen, an Schraubstöcke, Feilen oder Hobel. Die Nase erinnert sich an Maschinenöl, gefrästes Metall oder gesägtes Holz. Ein Rhythmus drängt ins Ohr, stampfend, hämmernd, und der Text dazu ist wieder da: „Werkstattleben das ist hektisch, das macht mich verrückt elektrisch, es schwingt und scheppert her und hin, da ist irgendwie Leben drin“ – der Werkstattsong der Gruppe Pankow aus dem Jahre 1983.

Gong, Augen wieder auf! Und sie blicken in einen nüchternen Beratungsraum in Cottbus, in ein ehemaliges Brauerei-Sudhaus in Löbau und in eine bunte Galerie in Kirschau. Drei Orte, an denen es jetzt Werkstätten ganz anderer Art gab. SZ-Redakteur Tilo Berger war überall dabei. Und dichtete danach eine neue Strophe für den Werkstattsong.

Lausitzwerkstatt in Cottbus: Das Licht gehört über den Scheffel!

Der Name Dieselkraftwerk verrät schon, was hier einst passierte. Jetzt beherbergt der imposante Bau an der Spree ein Kunstmuseum. Aber einige Räume erinnern noch an die industrielle Vergangenheit, und in so einem Raum trifft sich der Förderverein Lausitz.

Seit zehn Jahren gibt es den Verein, in dem Unternehmer, Politiker und Privatleute die Region zwischen Spreewald und Zittauer Gebirge voranbringen wollen. Als Diskussionsforum dafür organisiert der Verein Lausitzwerkstätten. In deren fünfter Auflage geht es um den Arbeitsmarkt der Zukunft – und wie sich die Lausitz darauf vorbereiten kann. Vorn stehen die Chefs der Arbeitsagenturen Cottbus und Bautzen, Heinz-Wilhelm Müller und Thomas Berndt und wechseln sich beim Reden ab. Der eine erinnert daran, dass die Arbeitslosenquoten vor 15 Jahren bei fast 25 Prozent lagen. Heute liegen die Quoten bei knapp einem Drittel von damals, sagt der andere.

Bei dem unterhaltsamen Hin und Her fällt kaum auf, dass die beiden Redner mit Zahlen nur so um sich werfen. Vor zwölf Jahren waren in beiden Arbeitsagenturbezirken zusammen keine 1 800 freien Stellen gemeldet. Heute sind es mehr als 8 400. Und es wird immer schwerer, dafür geeignete Fachleute zu finden. Hinzu kommt, dass in den nächsten fünf Jahren fast ganze Belegschaften in Rente gehen. Bis 2030 verliert die Lausitz außerdem etwa ein Viertel der jetzigen Einwohner. Nicht mehr, weil so viele wegziehen, sondern weil deutlich weniger neue Lausitzer auf die Welt kommen als alte sterben. Der Region fehlt heute die Generation, die nach 1990 auf der Suche nach Arbeit und Ausbildung in den Westen ging.

Damit nicht Betriebe mangels Mitarbeitern schließen müssen, sehen die beiden Arbeitsagenturchefs vier Wege: hier lebende Menschen für die Jobs der Zukunft qualifizieren, Arbeitnehmer aus Polen und Tschechien einstellen, Flüchtlinge ausbilden und ehemalige Lausitzer zurückholen. Aber jeder dieser vier Wege hat auch eine Krux: So brauchen Polen und Tschechien ihre guten Leute zunehmend selbst. Und damit ehemalige Lausitzer zurückkommen, müssen sie dafür mehr Gründe sehen als nur die schöne Landschaft. Auskömmliches Geld ist so ein Grund, aber auch das Image der Region. Zu sehr ducken sich die Lausitzer, zu gern stellen sie ihr Licht unter den Scheffel, beobachtet Michael Sachs. Der Franke führt die Geschäfte einer Bergbau-Servicegesellschaft in Lauchhammer. Er weiß von einem Projekt einer überregionalen Tageszeitung in Deutschland, für die zwölf Schüler erfolgreiche Lausitzer Firmen porträtieren sollten. Aber nur drei Chefs wollten die kostenlose Werbung in Anspruch nehmen.

Ernährungswerkstatt in Löbau: Doch, Geiz ist geil!

Im alten Sudhaus der Löbauer Bergquell-Brauerei wird schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert kein Bier mehr gebraut, das übernimmt jetzt eine moderne Produktionsstätte am Stadtrand. Aber als Veranstaltungsort macht der Bau aus dem 19. Jahrhundert was her. Das Dämmerlicht passt zwar mehr zu einer Kuschelrunde beim Tanzabend als zu einer Ernährungs-Werkstatt, aber der Löbauer Brauereichef Steffen Dittmar ist nun mal Meister beim Sparen. Um sich genau darüber auszutauschen, sind etwa 50 Vertreter der Lebensmittelbranche aus ganz Sachsen zusammengekommen.

Sparen an Energie, Verpackung, Arbeitsaufwand: „Das bringt nicht nur was für die Umwelt, sondern auch für das Geld in der Tasche des Unternehmers“, sagt Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU). Der Wissenschaftler Mark Richter vom Fraunhofer-Institut Chemnitz gibt dazu Tipps, die er aus der Werkzeugbranche kennt, die aber auch der Lebensmittelindustrie helfen: Anlagen in unproduktiven Zeiten wie Pausen abschalten statt weiterlaufen lassen. Alte Computer durch neue ersetzen – die schalten bei Nichtbenutzen von selbst in den Niedrigenergie-Modus um. Abwärme nicht entweichen lassen, sondern auffangen.

Das macht die Bergquell-Brauerei schon seit 2010. Und hat in diesen sieben Jahren rund 3,5 Millionen Kilowattstunden Energie eingespart. Dank eines eigenen Brunnens spart die Brauerei den Zukauf von Frischwasser. Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Brauerei liefern genug Strom, um damit 40 Haushalte zu versorgen.

Jugendwerkstatt in Kirschau: Das Land hat, was die Stadt nicht kann!

Wo einst Textilmaschinen ratterten, hängen heute Gemälde und stehen Plastiken. Alles Werke von Lausitzer Künstlern. Der Kirschauer Unternehmer Karl Dominick hat den Raum für die Galerie „Flox“ bereitgestellt, weil er meint, dass Kunst und Kultur Platz und Förderung brauchen.

In einer solchen Umgebung kommen gute Ideen wie von selbst. Ideen für den Wirtschaftsfaktor Jugend, wie eine Werkstatt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung überschrieben ist. Im Kern geht es darum, dass junge Leute auf dem Lande bleiben sollen, statt dauerhaft in die Großstadt abzuwandern. Da ist die Runde ganz schnell wieder beim Ruf der Region, über den schon in Cottbus diskutiert wurde. „Wir brauchen eine Image-Kampagne für den ländlichen Raum“, sagt Bautzens Landrat Michael Harig (CDU). „Hier ist mehr Zusammenhalt als in der Anonymität der Großstadt. Und mehr Platz, sich zu entfalten. Besetzen wir den ländlichen Raum mit positiven Adjektiven!“

Eines davon kann sein, dass auf dem Lande der einzelne Mensch mehr wahrgenommen wird als in der Großstadt, sagt Marcell Heinrich. Er betreibt von Leipzig aus eine Agentur, die Firmen wie Schüler berät, um den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern. Und junge Leute wollen wahrgenommen werden, weiß Heinrich. Um sie zu erreichen, müssten ihre Kontaktpersonen online sein, erläutert Tinko Fritsche-Treffkorn, Chef der Görlitzer Wirtschaftsjunioren. „Die Jugendlichen heute sind rund um die Uhr mit ihren Smartphones online. Firmenchefs sollten das wissen und berücksichtigen, wenn sie Nachwuchs suchen.“ So sei es heute üblich, sich online für einen Job zu bewerben.

Fazit: Die Lausitz hat allen Grund zu mehr Selbstbewusstsein!

Die Feststellung ist nicht neu, kann und muss aber immer wieder gesagt werden. Oder gesungen? Vielleicht so, zur Melodie des Werkstattliedes: „Brauchst du einen Ort zum Denken, kannst du den Schritt gen Lausitz lenken. Für Top-Ideen ist hier viel Platz, deshalb ist die Region ein Schatz.“

zur Startseite