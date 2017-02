Wo Hunger zum Alltag wird Südsudan, Somalia, Äthiopien, Nigeria: Millionen leiden unter Unterernährung. Die Uno warnt vor einer Katastrophe.

Helfer in einer Station des Kinderhilfswerks Unicef in Kuach (Südsudan) messen den Armumfang dieses Jungen. Das Ergebnis gibt Aufschluss über eine mögliche Unterernährung. Im Norden des Bürgerkriegslands Südsudan herrscht nach Uno-Angaben eine verheerende Hungersnot. Mehr als 100 000 Einwohner in Teilen des Staates Unity sind betroffen. © Kate Holt/Unicef/dpa

Die Vereinten Nationen schlagen Alarm: Mehrere afrikanische Staaten werden derzeit von einer beispiellosen Hungersnot heimgesucht. Ihr könnten nach den Worten des Chefökonomen des Weltgesundheitsprogramms (WFP), Arif Husain, im kommenden halben Jahr bis zu 20 Millionen Menschen zum Opfer fallen. Am schlimmsten ist der Südsudan betroffen. In mehreren Distrikten des jüngsten Staats der Welt haben mehrere Hilfswerke bereits den Ausbruch einer Hungersnot festgestellt.

Kaum besser sieht es am Horn von Afrika aus – vor allem in Somalia, aber auch in Äthiopien und Kenia: Dort sind dem WFP zufolge mehr als elf Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Auch in einigen Gebieten am Tschadsee, an den der Niger, Kamerun, der Tschad und Nigeria angrenzen, herrscht eine akute Nahrungsmittelknappheit. Beobachter führen das vor allem auf die Terrorattacken der islamistischen Boko-Haram-Milizen zurück. Falls auch im Jemen eine Hungersnot ausgerufen werden muss, könnte die Welt bald mit vier Hungerkatastrophen gleichzeitig konfrontiert sein. Das gab es Experten zufolge bislang noch nie.

Fast alle diese Krisen wurden von Menschen heraufbeschworen, sind also weniger dem Klima als Kriegen oder bewaffneten Aufständen zuzuschreiben. So tobt im Südsudan seit mehr als drei Jahren ein blutiger Bürgerkrieg zwischen den Regierungstruppen unter Staatspräsident Salva Kiir und den vom ehemaligen Vizepräsidenten Riek Machar befehligten Aufständischen. Die Kämpfe haben bereits mehr als drei Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben und verhindert, dass Bauern ihre Felder bestellen können. Immer wieder werden auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen angegriffen und deren Warenlager geplündert.

Dürre, Krieg und Tod

Im Zentrum der Katastrophe steht die besonders schwer umkämpfte erdölreiche Unity-Provinz im Norden des Landes. In ihr liegen auch die beiden Distrikte, in denen bereits eine Hungersnot ausgerufen wurde. Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass die Uno ein derartiges Desaster erklärt. 2011 war in Somalia eine Hungersnot ausgerufen worden, der 250 000 Menschen zum Opfer fielen.

Nach Angaben des Weltgesundheitsprogramms der Vereinten Nationen sind schon jetzt 100 000 Südsudanesen vom Hungertod bedroht: Die Zahl der auf Nahrungsmittelhilfe angewiesenen Südsudanesen werde in den kommenden Monaten auf 5,5 Millionen steigen – weit mehr als 40 Prozent der Bevölkerung. „Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet“, sagt Serge Tissot von der Uno-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO): Der Hunger sei in weiten Teilen des Südsudans „zum tragischen Alltag“ geworden. Nur wenn schnell und ausreichend Nahrungsmittelhilfe geliefert werde, sei der Tod von Hunderttausenden Menschen noch zu verhindern, heißt es in einem Uno-Bericht. Gleichzeitig müssten allerdings auch die Kämpfe eingestellt werden, damit die Hilfswerke in die betroffenen Regionen gelangen können.

Anders als am Tschadsee und im Südsudan ist die Katastrophe, die sich am Horn von Afrika anbahnt, vor allem auf die seit Jahren ausbleibenden Regenfälle zurückzuführen. Kenia hat bereits den Notstand ausgerufen: In den besonders betroffenen Regionen im Nordosten des Landes sind nach Angaben der Hilfsorganisation Save the Children zwei Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Wegen der stark angestiegenen Lebensmittelpreise ist allerdings die gesamte Bevölkerung Kenias von der Dürre in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Einschätzung von Save the Children könnte sich die derzeitige Dürre in Somalia noch „weitaus verheerender auswirken als die Hungersnot im Jahr 2011“. Schon jetzt litten mehr als 350 000 Kinder unter Mangelernährung: Deren Zahl könne im Laufe der kommende Monate auf eine Million ansteigen. 70 000 sind derzeit akut vom Hungertod bedroht. „Die humanitäre Lage in Somalia verschlechtert sich weiter. Es besteht ein hohes Risiko, dass das Land seine dritte Hungersnot in 25 Jahren erleben wird“, erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Auch im somalischen Nachbarland Äthiopien sollen sechs Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sein: Mancherorts weisen dort 70 Prozent der Kinder Mangelerscheinungen infolge von Unterernährung auf.

Schließlich sind im Nordosten Nigerias nach Angaben von Unicef fast 500 000 vom Hungertod bedroht. Insgesamt drohten 1,4 Millionen Kindern den Krisen am Tschad-See, im Südsudan, am Horn von Afrika und in Jemen zum Opfer zu fallen, warnt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. „Noch können viele Leben gerettet werden“, erklärt Unicef-Chef Anthony Lake. „Doch die Zeit wird knapp.“ (mit dpa)

