Wo Handys in der Schule verboten sind Schüler des Lessing-Gymnasiums besuchten die Partnerschule in Evron in Frankreich. Dort gibt es strenge Regeln.

Auch ein Besuch der berühmten Steinfelder von Carnac stand auf dem Programm der Döbelner Schülergruppe. © privat

Was heißt auf Französisch „Ich habe ein kleines Geschenk aus Döbeln mitgebracht“ und wie fragt man eigentlich, ob es im Haus Wlan gibt? 26 Acht- und Neuntklässler des Döbelner Lessing-Gymnasiums wissen jetzt besser, wie man sich auf Französisch verständigt. Sie sind vor den Ferien von einem zehntägigen Aufenthalt aus Evron im Nordwesen des Nachbarlandes zurückgekehrt.

Seit 15 Jahren pflegt das Gymnasium den Austausch mit dem Collège Sacré-Coeur in Evron. Zehn Tage lang wohnten die Schüler bei Gastfamilien. Das Besondere dabei ist, dass die Schüler neben der Stadt Evron auch das französische Schulleben und den Alltag erkunden können, berichtet Maria Buschmann, ehemalige Schülerin und jetzt Studentin, die die Gruppe begleitete.

Beim Besuch des Unterrichts in Frankreich seien einige Unterschiede zu Deutschland deutlich geworden. So ist es beispielsweise an der Schule in Evron verboten, ein Handy zu benutzen oder das Zimmer ohne den Lehrer zu betreten. Interessant sei auch, dass es eine eineinhalbstündige Mittagspause gibt und der Unterricht erst um 16.45 Uhr endet.

Neben diesen besonderen und neuen Erfahrungen sollten die Schüler aber auch etwas über kulturelle und traditionelle Besonderheiten lernen, indem sie gemeinsam mit ihrem französischen Austauschpartner einen Vortrag über regionale Feste, Speisen und Anderes auf Französisch erarbeiteten. Gleiches soll dann beim Besuch der französischen Schulklasse in Döbeln im kommenden März auf Deutsch organisiert werden.

Weiterhin standen Ausflüge in die Bretagne zu den berühmten Steinfeldern von Carnac, die Besichtigung der Stadt Evron und der bretonischen Hauptstadt Rennes auf dem Programm, wobei die Schüler die Region und Landschaft bewundern konnten. Nach zehn Tagen, in denen viele neue Freundschaften entstanden, kehrten die Schüler, die Französischlehrerin Daniele Sturm und Maria Buschmann schließlich nach Döbeln zurück.

„Während des Austausches habe ich viel über die französische Sprache, über das Land und seine Traditionen gelernt. Es hat mir super gefallen und ich werde diese Reise sicher nie vergessen“, berichtet eine Schülerin. (DA)

