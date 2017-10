Gut zu wissen Wo Händearbeit noch was zählt Die Landwirtschaft gibt jungen Menschen Chancen, die andere abgeschrieben haben. Ganz selbstlos ist das nicht.

Sylvia Konrad, Jan Baumann, Franz Glöckner und Lukas Glende packen auf der Kartoffelerntemaschine an. © Daniel Schäfer

Der Kartoffelroder dröhnt. Unentwegt werden Knollen aufs Band befördert und kollern unter den Händen von Lukas Glende und den beiden anderen Lehrlingen hinweg. Den Ausschuss muss er blitzschnell greifen und entsorgen. Matschige Mutterknollen oder beschädigte Kartoffeln könnten die Ernte verderben und die Lagerung vermiesen. Ausbilderin Sylvia Konrad ist mit an Bord und zeigt, wie es geht. So fährt die Erntemaschine Bahn für Bahn den Kartoffelacker in Schöna ab. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagt Lukas Glende hinterher. Stolz schaut er, als tonnenweise sortierter Kartoffeln in den Hänger zu Abtransport umgeladen werden.

Dass er diesen Ausbildungsplatz zum Landwirtschaftswerker beim Bildungsverein für Landwirtschaft, Gartenbau und Hauswirtschaft Langenhennersdorf bekommen hat, ist nicht selbstverständlich. Es ist eine Berufsausbildung für Menschen mit besonderem Förderbedarf. Die Vermittlung der Teilnehmer in diese spezielle Ausbildung bei einem Träger erfolgt über die Agentur für Arbeit. Der Verein bildet je Lehrjahr sechs Jugendliche aus. Wegen einer Behinderung haben sie auf dem ersten Arbeitsmarkt so gut wie keine Chancen. Deshalb unterstützt die Arbeitsagentur.

Auch für die Eltern von Förderschülern ist das eine wichtige Perspektive. Viele befürchten bei der Entscheidung zu einem Schulwechsel, dass das später zwangsläufig dazu führt, nie mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Diese Befürchtung ist aber unbegründet, heißt es von der Arbeitsagentur.

Der Weg über die dreijährige Ausbildung zum Landwirtschaftswerker ist ein positives Gegenbeispiel. In der Landwirtschaft ist Hände Arbeit was wert. Die Vermittlungsquote ist gut. „Alle, die motiviert sind und mindestens befriedigende Leistungen zeigen, finden im Anschluss auch einen Job“, sagt Ausbildungsleiterin Heike Leistner. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Ausbildung zum Landwirt oder Tierwirt anzuschließen. „Das gelingt zwar nicht in jedem Jahrgang, aber die Möglichkeit besteht“, sagt Heike Leistner. Dass der Einstieg für Absolventen in der Land-, Forst-, Tierwirtschaft so gut wie lange nicht ist, bestätigt auch die Arbeitsagentur. Die Zahl der offenen Stellen in diesem Bereich sind zuletzt um 20 Prozent gestiegen.

Für die Lehrlinge stehen zwei Tage die Woche Theorie an. „Die Praxis gefällt mir aber besser“, sagt Franz Glöckner, auch wenn er sich auf der Maschine ganz schön konzentrieren muss, um alles richtig zu machen. Noch haben die Jungs aus dem ersten Lehrjahr keinen Winter erlebt und freuen sich, dass sie an der frischen Luft arbeiten können. Deshalb sind sie auch lieber auf dem Feld als im Stall. „Da ist nicht so gute Luft“, sagt der dritte Lehrling auf dem Kartoffelroder, Jan Baumann. Alle lachen. Aber auch das gehört zur Ausbildung, wenn sie beispielsweise in Struppen Liegeboxen für die Kühe einrichten müssen.

Der Verein hat Kooperationen mit mehreren Agrarbetrieben. Mit denen wird abgesprochen, wo die Lehrlinge gerade eingesetzt werden. „Das klappt prima. Dafür sind wir dankbar“, sagt Ausbilderin Sylvia Konrad. Die Unternehmen machen das natürlich nicht ganz selbstlos, schließlich leisten die Jugendlichen ja was, auch wenn sie noch viel lernen müssen. Dass das bei der Theorie etwas langsamer geht, ist in Anbetracht des Förderbedarfs nachvollziehbar. Deshalb bietet der Verein auch sogenannten Stützunterricht an, eine Art Nachhilfe. Neben den Ausbildern sind auch ein Sozialpädagoge und ein Psychologe beteiligt. Es ist eine überbetriebliche Ausbildung, die für behinderte Menschen aber auch betrieblich erfolgen kann.Die Vermittlung der Jugendliche in Betriebe ist zwar das wichtigste Ziel von Arbeitsagentur und Verein. „Es ist aber auch schön zu erleben, wie dankbar manche Lehrlinge sind, aber auch deren Eltern, wenn sie zu uns kommen und sich über unsere Arbeit informieren“, sagt Ausbildungsleiterin Heike Leistner. Lukas Glende hofft, dass er in der Ausbildung genug lernt, um irgendwann den elterlichen Betrieb in Zinnwald zu übernehmen. Eines steht für ihn nämlich fest: „Landwirtschaft ist meine Leidenschaft“.

