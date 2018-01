Wo grau in grau lebendig wird Der Zeichner Michael Pfeifer schafft es, seinen Bildern mit Grautönen Leben einzuhauchen.

Michael Pfeifer braucht 20 bis 30 Stunden für ein größeres Bild. Grundlage sind eigene Fotos, Skizzen und Beschreibungen – die Zeichnung entsteht dann zu Hause.

Die Agrargenossenschaft Skäßchen bestellte einmal dieses Motiv von der Arbeitsstätte bei Pfeifer für einen Kollegen.

Das Haus Brigitte in Zabeltitz ist eines der ältesten im Ort. Heimische Motive mag der Künstler heute noch – nicht nur Sehenswürdigkeiten.

Großenhain. Der Durchbruch kam mit der Flut. Weil in Dresden, Meißen, Radebeul und Pillnitz über Nacht die Touristen ausblieben und etliche Läden, die er belieferte, unter Wasser standen, musste sich Michael Pfeifer kümmern. „Ich sagte mir, Du brauchst noch eine andere Touristenregion“, erzählt Michael Pfeifer heute.

So kam er nach Weimar, auf die Wartburg, nach Freiburg, wo er eine sehr schöne Galerie hat, wie er sagt. Er malt inzwischen in Schwerin, Potsdam, Köln, in der Sächsischen Schweiz. Er ist seinem Schwiegervater heute noch dankbar, dass der sich Ende der 1990er voller Elan bei jedem Wetter in Meißen an die Burg gestellt hat, um die ersten Bilder zu verkaufen. „Das hat Mut gemacht“, sagt Michael Pfeifer. Einen Zuspruch, den der gebürtige Meißner damals brauchen konnte. Denn als Freiberufler gezeichnet hat er erst 1998. Zwar hat der Zabeltitzer immer gern gemalt und gezeichnet, aber sich beruflich in so eine Ungewissheit zu stürzen, war nie vorgesehen. Pfeifer hat mal Anlagentechniker gelernt und im Meißner Kabelwerk gearbeitet. Später studierte er an der Ingenieurschule Kraft- und Arbeitsmaschinenbau in Meißen – arbeitete bis zum bitteren Ende des Betriebes 1992 in der Großenhainer Elmo. Zwar ist er dann noch mal einen Qualifizierungsschritt ins Fach Heizung-Sanitär an der Studienakademie gegangen, doch das war sozusagen das letzte Aufbäumen, weiterhin als Techniker sein Leben zu bestreiten. Längst hatte der Zeichenstift, der Blick fürs kleinste Detail sein Leben ergriffen. „Das Hobby zum Beruf gemacht“, nennt man lapidar, was dann an Mühen folgte. Michael Pfeifer ist auch als Zeichner der Mann fürs Filigrane. An seinen Kirchen, Mühlen oder Schlössern ist jeder Dachziegel fein ausgearbeitet und keiner wie der andere, wenn man genau hinsieht. Seine Kindergesichter strahlen vor Leben. Kein Foto würde uns so berühren.

Dabei beschränken sich Bleistiftzeichnungen nur auf einer Skala unterschiedlicher Grautöne. Vom silbrigen Grau bis hin zur tiefschwarzen Linie reichen die Möglichkeiten, einem Gebäude, einem Park, einem Blick über die Landschaft diese Plastizität zu schenken. Zwar bietet Pfeifer auch handkolorierte Zeichnungen an, aber er fertigt sie nur selten an, gibt er selbst zu. Fotorealistisch nennt er seine Bilder. Technisch, im Sinne von kühl, sind die keineswegs. Sie haben eine ganz eigene Atmosphäre, fast wie aus einer anderen Zeit und manchmal sogar etwas verwunschen, wie seine zahlreichen freien Mühlenmotive.

Ansonsten bestimmt der Kunde. Pfeifer ist Auftragszeichner. Porträts zum Beispiel, Firmengebäude, die Hochzeitskirche. Orte eben, die jemandem wichtig sind. Und Blicke, die Touristen gern als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Gibt ein Kunde ein Motiv frei, können es andere später auch gern als Druck in Pfeifers Online-Shop erwerben. Daher kommt es, dass zwischen all den üblichen Sehenswürdigkeiten auch Motive von der Linzer Kirche oder dem Dallwitzer Schloss auftauchen. 180 ständige Motive umfasst sein Repertoire derzeit. Die kann man in Mappen oder online durchblättern. Den Online-Auftritt haben Michael Pfeifer im Übrigen seine Kinder zum 50. geschenkt und sie kümmern sich heute noch um die Web-Seite, erzählt er gerührt. Nächstes Jahr wird Michael Pfeifer 60, und dieses Jahr feiert er sein 20. Jubiläum als freiberuflicher Zeichner. Und das muss ihm erst mal einer nachmachen.

