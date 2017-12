Wo gibt’s noch Karten für Silvester? Große öffentliche Partys sind Mangelware rund um Kamenz. Die wenigen Veranstalter freut es, denn das füllt ihre Häuser. Hier gibt es noch Rest-Tickets.

Daheim feiern oder doch lieber große Party in einem der Event-Locations? In Kamenz und im Rödertal ist das möglich. Aber die Karten werden langsam knapp. © dpa

Kamenz / Großröhrsdorf. Wer es am Silvesterabend nicht kuschelig daheim vor dem Fernseher mag, der sollte sich langsam sputen. Denn die Karten für die wenigen großen Silvester-Partys der Region werden langsam Mangelware. Die SZ hat nachgefragt, wo in und um Kamenz herum der Bär steppt:

Ü-30-Party im Hotel Stadt Dresden

Mit einer großen Silvester-Ü-30-Party wird im Hotel Stadt Dresden in Kamenz ins neue Jahr gestartet. Gefeiert wird auf zwei Eventebenen mit einem großen Feuerwerk als Höhepunkt. Die Gäste haben die Wahl wie immer zwischen zwei verschiedenen Ticketarten. Zum einen lockt das Party-Ticket ab 20 Uhr. Mit selbigem wird man bis 21.30 Uhr mit einem Glas Sekt begrüßt. Und kann ansonsten locker zum kleineren Eintrittspreis durch die Silvesternacht tanzen. Mit dem VIP-Ticket wird es etwas exklusiver. Hier werden Gäste bereits ab 18 Uhr erwartet. Diniert wird auch in diesem Jahr in der Weindiele oder auf dem Rang mit Blick auf den Saal. Zum Einklang auf die lange Partynacht gibt es ein Glas Sekt. Ein Vier-Gänge-Menü mit drei Hauptgerichten zur Wahl wartet auf die VIP-Gäste. Man hat die komplette Nacht über Anrecht auf einen festen Sitzplatz und kann ansonsten wie alle anderen die Party auch bei Tanz und Musik aller Geschmacksrichtungen genießen. Ein kleiner Mitternachts-Snack ist eingeplant. Restkarten: Hotel Stadt Dresden, Weststraße 10-12, Telefon 03578 3445-0.

Lausitz feiert Silvester in der Festhalle

Thomas Träber und sein Team laden dieses Silvester wieder in die Festhalle nach Großröhrsdorf ein. „Die Lausitz feiert Silvester“, titelt der Abend und verspricht einen Mix aus den 80ern, 90ern und 2000ern sowie Discofox und den Charts. Das alles gibt es auf Leinwänden mit allen dazugehörigen Videos. Los geht es 21 Uhr. Die ersten 100 Gäste bekommen übrigens ein Begrüßungsgetränk. Am Mitternachts-Früchte-Buffet kann man sich außerdem gütlich tun. An den Plattentellern steht DJ Prince. Über zwei Leinwände flimmern die Videos, Knicklichter und Wunderkerzen werden verteilt, außerdem gibt es Chips und Snacks gratis. Eine Laseranimation, Outdoor Raucher Lounge und schicke Silvesterdeko warten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Tickets: 11,90 € zzgl. VVK Gebühr bei Obi Kamenz, Haarlounge Gersdorf, Lindenkreuz Pulsnitz & Zöllner Großröhrsdorf.

